Собчак: новость об увольнении коммерческого директора «Осторожно Media» — фейк

22 ноября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Собчак опровергла фейки об увольнении коммерческого директора «Oсторожно Media» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Журналистка Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении коммерческого директора своего холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Опровержение она опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая Барыня». «Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу», — написала Собчак. Она добавила, что сейчас обязанности Суханова временно исполняют члены его команды, а «все изменения в структуре холдинга носят технический характер». «Я сделала и продолжаю делать все возможное для освобождения своих коллег», — заключила журналистка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Собчак уволила Суханова с поста коммерческого директора своего холдинга. Адвокат бывшего главреда Tatler Ариана Романовского, также обвиняемого в вымогательстве у Чемезова, заявлял, что фигуранты этого дела выполняли указания Собчак. А telegram-канал Baza публиковал документы, якобы подтверждающие ее причастность к вымогательствам у главы «Ростеха».

Журналистка Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении коммерческого директора своего холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Опровержение она опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая Барыня». «Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу», — написала Собчак. Она добавила, что сейчас обязанности Суханова временно исполняют члены его команды, а «все изменения в структуре холдинга носят технический характер». «Я сделала и продолжаю делать все возможное для освобождения своих коллег», — заключила журналистка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Собчак уволила Суханова с поста коммерческого директора своего холдинга. Адвокат бывшего главреда Tatler Ариана Романовского, также обвиняемого в вымогательстве у Чемезова, заявлял, что фигуранты этого дела выполняли указания Собчак. А telegram-канал Baza публиковал документы, якобы подтверждающие ее причастность к вымогательствам у главы «Ростеха».