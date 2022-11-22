Собчак: новость об увольнении коммерческого директора «Осторожно Media» — фейк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Собчак опровергла фейки об увольнении коммерческого директора «Oсторожно Media» Фото:
новость из сюжета
Дело Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении коммерческого директора своего холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Опровержение она опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая Барыня».

«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу», — написала Собчак. Она добавила, что сейчас обязанности Суханова временно исполняют члены его команды, а «все изменения в структуре холдинга носят технический характер». «Я сделала и продолжаю делать все возможное для освобождения своих коллег», — заключила журналистка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Собчак уволила Суханова с поста коммерческого директора своего холдинга. Адвокат бывшего главреда Tatler Ариана Романовского, также обвиняемого в вымогательстве у Чемезова, заявлял, что фигуранты этого дела выполняли указания Собчак. А telegram-канал Baza публиковал документы, якобы подтверждающие ее причастность к вымогательствам у главы «Ростеха».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Журналистка Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении коммерческого директора своего холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Опровержение она опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая Барыня». «Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу», — написала Собчак. Она добавила, что сейчас обязанности Суханова временно исполняют члены его команды, а «все изменения в структуре холдинга носят технический характер». «Я сделала и продолжаю делать все возможное для освобождения своих коллег», — заключила журналистка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Собчак уволила Суханова с поста коммерческого директора своего холдинга. Адвокат бывшего главреда Tatler Ариана Романовского, также обвиняемого в вымогательстве у Чемезова, заявлял, что фигуранты этого дела выполняли указания Собчак. А telegram-канал Baza публиковал документы, якобы подтверждающие ее причастность к вымогательствам у главы «Ростеха».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...