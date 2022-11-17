Адвокат Малютов: фигуранты дела о вымогательстве у главы «Ростеха» подчинялись Собчак

17 ноября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Все трое задержанных были подчиненными Собчак, сказал Малютов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Фигуранты дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова подчинялись телеведущей Ксении Собчак. Об этом заявил адвокат бывшего главреда Tatler Ариана Романовского Дмитрий Малютов. «В материалах дела, с которыми я ознакомился, есть сведения о том, что все трое [задержанных] были подчиненными Собчак и выполняли ее указания в той ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела о вымогательстве у Чемезова», — сказал Малютов. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось о задержании нескольких человек, приближенных к Собчак по делу о вымогательстве. Среди них бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, которого арестовали до 24 декабря, сообщает Life . Также был задержан коммерческий директор медиа-холдинга Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов. Сама журналистка покинула Россию перед тем, как в ее доме начались обыски, передает RT. Позже стало известно о возвращении Собчак на родину. Спустя время она принесла свои извинения Чемезову, который был потерпевшим в деле о вымогательстве.

Фигуранты дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова подчинялись телеведущей Ксении Собчак. Об этом заявил адвокат бывшего главреда Tatler Ариана Романовского Дмитрий Малютов. «В материалах дела, с которыми я ознакомился, есть сведения о том, что все трое [задержанных] были подчиненными Собчак и выполняли ее указания в той ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела о вымогательстве у Чемезова», — сказал Малютов. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось о задержании нескольких человек, приближенных к Собчак по делу о вымогательстве. Среди них бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, которого арестовали до 24 декабря, сообщает Life. Также был задержан коммерческий директор медиа-холдинга Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов. Сама журналистка покинула Россию перед тем, как в ее доме начались обыски, передает RT. Позже стало известно о возвращении Собчак на родину. Спустя время она принесла свои извинения Чемезову, который был потерпевшим в деле о вымогательстве.