Кремль поставил Украине условие по Запорожской АЭС

Кремль требует от Киева отвести артиллерию ВСУ от Запорожской АЭС
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© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ должны отвести артиллерию от Запорожской станции, считают в Кремле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина должна отвести свою артиллерию от Запорожской АЭС, так как ее обстрелы представляют угрозу безопасности всей Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сперва все призывали вывести российские вооружения, потом поняли, что там их нет. Угрозу станции представляют те, кто ее обстреливают. Это артиллерия ВСУ. Вот что нужно требовать от Украины — отвести артиллерию от ЗЭАС и прекратить подвергать опасности европейский континент», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

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Украина должна отвести свою артиллерию от Запорожской АЭС, так как ее обстрелы представляют угрозу безопасности всей Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сперва все призывали вывести российские вооружения, потом поняли, что там их нет. Угрозу станции представляют те, кто ее обстреливают. Это артиллерия ВСУ. Вот что нужно требовать от Украины — отвести артиллерию от ЗЭАС и прекратить подвергать опасности европейский континент», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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