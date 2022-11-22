«Вкусно — И точка» нашли поставщика из Свердловской области

«Вкусно — И точка» рассматривают вариант покупки одноразовой упаковки для еды у свердловской компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одноразовую упаковку для продукции сети быстрого питания «Вкусно — И точка» готова производить компания из Екатеринбурга Food Face. Директор предприятия Андрей Лодкин сообщил URA.RU, что соглашение о сотрудничестве может быть подписано уже в декабре.

«Мы обсуждаем контракты, которые позволят нам увеличить производство минимум в два раза. Накануне общались с комиссией „Вкусно — И точка“, я показывал наше предприятие и рассказывал о нем. Их заинтересовала наша продукция. Думаю, у нас все получится — диалог был серьезный, хороший. В декабре уже будет известно их окончательное решение, мы должны подписать соглашение. К нему подготовим дополнительные мощности, заранее будем заказывать сырье, составим план поставок», — рассказал Лодкин.

Ориентировочная дата начала поставок — август 2023 года. Если упаковка понравится руководству «Вкусно — И точка», то будет обсуждаться долгосрочное сотрудничество.

Food Face — компания по производству экологичной одноразовой посуды и упаковки из картона, расположенная в Екатеринбурге. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU Андрей Лодкин заявлял, что планирует увеличить выпуск продукции с 7 до 15 миллионов единиц продукции в месяц.