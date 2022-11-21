В Екатеринбурге выставлен на торги ТРЦ «Алатырь»

22 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

«Алатырь» собираются продать почти за два млрд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги за начальную цену в 1,75 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги.ру». «Продается доля в размере 100% уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ „Алатырь“. 73 405,6 квадратных метра. Улица Малышева, 5. Дата окончания торгов 12 декабря 2022 года», — говорится в сообщении на сайте. За торгово-развлекательный центр предлагается 1,75 млрд рублей. Ранее менеджеры «Газпромбанка» подавали многомиллиардный иск к владельцам «Алатыря». Значительная его часть состояла из процентов, начисленных на долг компании «Амбер». Ее представители должны были выплатить эту сумму в рамках обязательств по кредиту.

Торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги за начальную цену в 1,75 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги.ру». «Продается доля в размере 100% уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ „Алатырь“. 73 405,6 квадратных метра. Улица Малышева, 5. Дата окончания торгов 12 декабря 2022 года», — говорится в сообщении на сайте. За торгово-развлекательный центр предлагается 1,75 млрд рублей. Ранее менеджеры «Газпромбанка» подавали многомиллиардный иск к владельцам «Алатыря». Значительная его часть состояла из процентов, начисленных на долг компании «Амбер». Ее представители должны были выплатить эту сумму в рамках обязательств по кредиту.