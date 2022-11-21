21 ноября 2022

В Екатеринбурге выставлен на торги ТРЦ «Алатырь»

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Вечерний Екатеринбург, трц алатырь
«Алатырь» собираются продать почти за два млрд Фото:

Торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги за начальную цену в 1,75 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги.ру».

«Продается доля в размере 100% уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ „Алатырь“. 73 405,6 квадратных метра. Улица Малышева, 5. Дата окончания торгов 12 декабря 2022 года», — говорится в сообщении на сайте. За торгово-развлекательный центр предлагается 1,75 млрд рублей.

Ранее менеджеры «Газпромбанка» подавали многомиллиардный иск к владельцам «Алатыря». Значительная его часть состояла из процентов, начисленных на долг компании «Амбер». Ее представители должны были выплатить эту сумму в рамках обязательств по кредиту.

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Торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги за начальную цену в 1,75 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги.ру». «Продается доля в размере 100% уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ „Алатырь“. 73 405,6 квадратных метра. Улица Малышева, 5. Дата окончания торгов 12 декабря 2022 года», — говорится в сообщении на сайте. За торгово-развлекательный центр предлагается 1,75 млрд рублей. Ранее менеджеры «Газпромбанка» подавали многомиллиардный иск к владельцам «Алатыря». Значительная его часть состояла из процентов, начисленных на долг компании «Амбер». Ее представители должны были выплатить эту сумму в рамках обязательств по кредиту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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