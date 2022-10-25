«Газпромбанк» банкротит экс-владельца ТРЦ «Алатырь» из-за долга в 3,9 млрд рублей

25 октября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

«Газпромбанк» подал иск о банкротстве компании «Амбер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители «Газпромбанка» подали иск о банкротстве компании «Амбер», которое владело ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Сумма исковых требований составляет 3,934 млрд рублей, из которых 2,5 млрд — основной долг, а остальное — проценты. Заявление о банкротстве компании «Амбер» появилось на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Арбитражный суд Свердловской области […], рассмотрев заявление „Газпромбанка“ о признании компании „Амбер“ банкротом, определил принять заявление, возбудить производству по делу. Рассмотрение обоснованности заявления назначить на 17 ноября 2022 года […]», — говорится в определении суда. Из картотеки дела следует, что заявление подано из-за долга компании «Амбер» перед «Газпромбанком» в 3,934 млрд рублей, из которых 2,5 млрд — основной долг, а остальное — проценты. По информации «КоммерсантЪ — Урал», речь идет о кредите, который компания брала в 2013 году, чтобы погасить обязательства перед «Райффайзенбанком». Именно этот банк ранее кредитовал строительство ТРЦ «Алатырь». Сейчас торговый центр находится под управлением компании «Астерия», которая принадлежит закрытому комбинированному паевому инвестфонду «Газпромбанк-Персей».

Представители «Газпромбанка» подали иск о банкротстве компании «Амбер», которое владело ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Сумма исковых требований составляет 3,934 млрд рублей, из которых 2,5 млрд — основной долг, а остальное — проценты. Заявление о банкротстве компании «Амбер» появилось на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Арбитражный суд Свердловской области […], рассмотрев заявление „Газпромбанка“ о признании компании „Амбер“ банкротом, определил принять заявление, возбудить производству по делу. Рассмотрение обоснованности заявления назначить на 17 ноября 2022 года […]», — говорится в определении суда. Из картотеки дела следует, что заявление подано из-за долга компании «Амбер» перед «Газпромбанком» в 3,934 млрд рублей, из которых 2,5 млрд — основной долг, а остальное — проценты. По информации «КоммерсантЪ — Урал», речь идет о кредите, который компания брала в 2013 году, чтобы погасить обязательства перед «Райффайзенбанком». Именно этот банк ранее кредитовал строительство ТРЦ «Алатырь». Сейчас торговый центр находится под управлением компании «Астерия», которая принадлежит закрытому комбинированному паевому инвестфонду «Газпромбанк-Персей».