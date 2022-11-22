Кириенко с Пушилиным проверили, как в ДНР выполнили указ Путина

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Фонд президентских грантов с участием Сергея Кириенко. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко посетил школу в ДНР, рассказал Пушилин Фото:
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил школу в ДНР, где по указу президента РФ Владимира Путина проходит медосмотр школьников. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко пообщались с медиками, которые проводят медосмотр у школьников. Они довольны условиями работы и рассказали, что в день осматривают 60—65 детей», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Медосмотр школьников в ДНР был организован по указу президента РФ Владимира Путина.

Также он отметил, что в результате обследования выявляются патологии. «512 детей госпитализировано», — дополнил он. Всего планируется обследовать 246 тысяч школьников, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Обследование проводят выездные медицинские бригады. В их составе медики и специалисты из субъектов РФ.

Ранее, 5 октября, Путин поручил провести диспансеризацию детей в четырех новых регионах РФ, сообщает LIFE. Он отметил, что многие дети «толком не учились и получали должной медицинской помощи».

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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил школу в ДНР, где по указу президента РФ Владимира Путина проходит медосмотр школьников. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко пообщались с медиками, которые проводят медосмотр у школьников. Они довольны условиями работы и рассказали, что в день осматривают 60—65 детей», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Медосмотр школьников в ДНР был организован по указу президента РФ Владимира Путина. Также он отметил, что в результате обследования выявляются патологии. «512 детей госпитализировано», — дополнил он. Всего планируется обследовать 246 тысяч школьников, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Обследование проводят выездные медицинские бригады. В их составе медики и специалисты из субъектов РФ. Ранее, 5 октября, Путин поручил провести диспансеризацию детей в четырех новых регионах РФ, сообщает LIFE. Он отметил, что многие дети «толком не учились и получали должной медицинской помощи».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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