Кириенко с Пушилиным проверили, как в ДНР выполнили указ Путина

22 ноября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко посетил школу в ДНР, рассказал Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил школу в ДНР, где по указу президента РФ Владимира Путина проходит медосмотр школьников. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко пообщались с медиками, которые проводят медосмотр у школьников. Они довольны условиями работы и рассказали, что в день осматривают 60—65 детей», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Медосмотр школьников в ДНР был организован по указу президента РФ Владимира Путина. Также он отметил, что в результате обследования выявляются патологии. «512 детей госпитализировано», — дополнил он. Всего планируется обследовать 246 тысяч школьников, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Обследование проводят выездные медицинские бригады. В их составе медики и специалисты из субъектов РФ. Ранее, 5 октября, Путин поручил провести диспансеризацию детей в четырех новых регионах РФ, сообщает LIFE . Он отметил, что многие дети «толком не учились и получали должной медицинской помощи».

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил школу в ДНР, где по указу президента РФ Владимира Путина проходит медосмотр школьников. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко пообщались с медиками, которые проводят медосмотр у школьников. Они довольны условиями работы и рассказали, что в день осматривают 60—65 детей», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Медосмотр школьников в ДНР был организован по указу президента РФ Владимира Путина. Также он отметил, что в результате обследования выявляются патологии. «512 детей госпитализировано», — дополнил он. Всего планируется обследовать 246 тысяч школьников, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Обследование проводят выездные медицинские бригады. В их составе медики и специалисты из субъектов РФ. Ранее, 5 октября, Путин поручил провести диспансеризацию детей в четырех новых регионах РФ, сообщает LIFE. Он отметил, что многие дети «толком не учились и получали должной медицинской помощи».