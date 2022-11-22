Baza: два человека погибли в Белгороде из-за подрыва автомобиля

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Учения резервистов. Тюмень , взрыв, бомба
В Белгородской области подорвался автомобиль после наезда на неизвестный предмет, сообщает Baza Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области погибли двое местных жителей после подрыва автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«„Фольксваген Поло“ с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался. Погибли 67-летний мужчина и 63-летняя женщина», — пишет канал. Уточняется, что взрыв произошел в районе улицы Золочевка в поселке Староселье Белгородской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают город в Белгородской области. Регион является приграничной с украинской территорией, где в настоящий момент проходит спецоперация РФ. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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В Белгородской области погибли двое местных жителей после подрыва автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «„Фольксваген Поло“ с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался. Погибли 67-летний мужчина и 63-летняя женщина», — пишет канал. Уточняется, что взрыв произошел в районе улицы Золочевка в поселке Староселье Белгородской области. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают город в Белгородской области. Регион является приграничной с украинской территорией, где в настоящий момент проходит спецоперация РФ. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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