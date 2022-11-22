Baza: два человека погибли в Белгороде из-за подрыва автомобиля

В Белгородской области подорвался автомобиль после наезда на неизвестный предмет, сообщает Baza
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгородской области погибли двое местных жителей после подрыва автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«„Фольксваген Поло“ с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался. Погибли 67-летний мужчина и 63-летняя женщина», — пишет канал. Уточняется, что взрыв произошел в районе улицы Золочевка в поселке Староселье Белгородской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают город в Белгородской области. Регион является приграничной с украинской территорией, где в настоящий момент проходит спецоперация РФ. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.