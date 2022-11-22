Глава Польши признался в страхе перед Россией в разговоре с пранкерами

22 ноября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Пранкеры Вован и Лексус представились Эмануэлем Макроном в разговоре с Анджеем Дудой Фото: Официальный сайт Президента РФ Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли польского президента Анджея Дуда, позвонив ему под видом президента Франции Эммануэля Макрона. В разговоре Дуда признался в страхе перед российской стороной. Соответствующая запись опубликована на канале пранкеров. «Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Думаете, мне нужен конфликт с Россией? Нет. Я этого не хочу» — сказал своему «коллеге» польский лидер. Разговор был опубликован на официальном канале пранкеров на площадке Rutube. Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко рассказал пранкерам, зачем подписывал Минские соглашения, пишет RT. Также в разговоре с пранкерами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что конфликт России и Украины закончится дипломатией, но Киев рассчитывает обратить все в свою пользу при помощи Запада, сообщает «Национальная служба новостей».

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли польского президента Анджея Дуда, позвонив ему под видом президента Франции Эммануэля Макрона. В разговоре Дуда признался в страхе перед российской стороной. Соответствующая запись опубликована на канале пранкеров. «Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Думаете, мне нужен конфликт с Россией? Нет. Я этого не хочу» — сказал своему «коллеге» польский лидер. Разговор был опубликован на официальном канале пранкеров на площадке Rutube. Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко рассказал пранкерам, зачем подписывал Минские соглашения, пишет RT. Также в разговоре с пранкерами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что конфликт России и Украины закончится дипломатией, но Киев рассчитывает обратить все в свою пользу при помощи Запада, сообщает «Национальная служба новостей».