Александр Шлеменко уже дрался в Екатеринбурге в 2018 году, теперь он встретится здесь с Магомедом Исмаиловым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Билетов на бой по правилам смешанных единоборств (ММА) между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге, больше нет в продаже. Это следует из данных сервиса kassir.ru. Информацию об этом URA.RU также подтвердили в пресс-службе промоутерской компании RCC и добавили, что небольшой тираж еще появится в продаже.

«Сейчас финализируется схема расположения главной сцены, с которой будут выходить бойцы. После чего будет понятно, сколько остается мест для комфортного и безопасного размещения гостей. И после этого билеты поступят в продажу. Это будет партер», — рассказали в RCC.

Организаторы были готовы к такому развитию событий, так как поединок между Шлеменко и Исмаиловым самый ожидаемый в мире российского ММА. О нем начали говорить еще в декабре 2021 года, и он должен был состояться в августе 2022-го. Но из-за того, что Исмаилов не смог восстановиться после операции на колене, турнир перенесли на декабрь.

Ранее URA.RU сообщало, что специально для поединка Шлеменко — Исмаилов екатеринбургские ювелиры и дизайнеры разрабатывают специальный пояс RCC. Вес пояса будет достигать восьми килограммов, в центре разместят логотип RCC, а по краям расположатся изображения медведя и тигра, символизирующие бойцов.