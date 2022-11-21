Вице-губернатор ХМАО передал груз с помощью для военных в зоне СВО

Вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов передал груз с помощью для военных в зоне СВО

22 ноября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Вместе с гумкорпусом Югры он доставил помощь военнослужащим Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов вместе с волонтерами передал военным груз с помощью в зоне СВО, а также встретился с командованием Центрального военного округа. Об этом URA.RU узнало из сообщения в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса Югры, а также информацию агентству подтвердили в окружном департаменте общественных и внешних связей. «Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, в рамках гуманитарной миссии вместе с председателем Гумкорпуса Эдуардом Логиновым встретились с руководством Центрального военного округа, посетили местный музей и передали груз для военных подразделений, которые находятся на передовой», — говорится в публикации. В департаменте общественных и внешних связей корреспонденту добавили, что Шипилов уже вернулся из сектора СВО, приступив к работе.



В ролике, опубликованном на канале Гумкорпуса, Алексей Шипилов благодарит собиравших помощь на передовую. «Груз гуманитарный, который собран в Ханты-Мансийске нашими гражданами, югорчанами за что всем и каждому по отдельности огромное спасибо», — сказал первый заместитель губернатора Алексей Шипилов.



Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогли с дровами для обогрева мобилизованных в Чебаркуле. Одним из главных ответственных за решение этого вопроса был первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов вместе с волонтерами передал военным груз с помощью в зоне СВО, а также встретился с командованием Центрального военного округа. Об этом URA.RU узнало из сообщения в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса Югры, а также информацию агентству подтвердили в окружном департаменте общественных и внешних связей. «Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, в рамках гуманитарной миссии вместе с председателем Гумкорпуса Эдуардом Логиновым встретились с руководством Центрального военного округа, посетили местный музей и передали груз для военных подразделений, которые находятся на передовой», — говорится в публикации. В департаменте общественных и внешних связей корреспонденту добавили, что Шипилов уже вернулся из сектора СВО, приступив к работе. В ролике, опубликованном на канале Гумкорпуса, Алексей Шипилов благодарит собиравших помощь на передовую. «Груз гуманитарный, который собран в Ханты-Мансийске нашими гражданами, югорчанами за что всем и каждому по отдельности огромное спасибо», — сказал первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогли с дровами для обогрева мобилизованных в Чебаркуле. Одним из главных ответственных за решение этого вопроса был первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.