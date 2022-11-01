Власти ХМАО помогут с дровами для обогрева мобилизованных в Чебаркуле

01 ноября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Власти Югры помогут мобилизованным дровами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти Ханты-Мансийского автономного округа помогут в снабжении дровами для обогрева мобилизованных в военном гарнизоне Чебаркуля. Об этом URA.RU стало известно из трансляции открытого заседания мобилизационной комиссии в официальном аккаунте губернатора Югры Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «И на том простом основании, чтобы люди не страдали, мы подключаемся к регионам для решения этого вопроса. В Челябинской области не хватает тоже ресурсов, чтобы отапливать центры. Обратили внимание, Алексей Викторович (первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов — прим. URA.RU) говорил о гуманитарном грузе, в состав которого входят дрова. Это в эту же проблему и комментарий по этой теме и вот горючее различных видов и для различных нужд, если говорить об Омске. На эту дату вопрос закрыт и очень рассчитываю на то, что министерство обороны в период передышки, когда регионы подключились к решению вопроса, организует все на постоянной основе и без сбоев», — сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутат Госдумы Николай Новичков и депутат Думы ХМАО Михаил Селюков. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа помогут в снабжении дровами для обогрева мобилизованных в военном гарнизоне Чебаркуля. Об этом URA.RU стало известно из трансляции открытого заседания мобилизационной комиссии в официальном аккаунте губернатора Югры Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «И на том простом основании, чтобы люди не страдали, мы подключаемся к регионам для решения этого вопроса. В Челябинской области не хватает тоже ресурсов, чтобы отапливать центры. Обратили внимание, Алексей Викторович (первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов — прим. URA.RU) говорил о гуманитарном грузе, в состав которого входят дрова. Это в эту же проблему и комментарий по этой теме и вот горючее различных видов и для различных нужд, если говорить об Омске. На эту дату вопрос закрыт и очень рассчитываю на то, что министерство обороны в период передышки, когда регионы подключились к решению вопроса, организует все на постоянной основе и без сбоев», — сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутат Госдумы Николай Новичков и депутат Думы ХМАО Михаил Селюков. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.