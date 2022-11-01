Власти ХМАО помогут с дровами для обогрева мобилизованных в Чебаркуле

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Противопожарные меры. Екатеринбург, бревна, дрова, штабеля
Власти Югры помогут мобилизованным дровами Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Власти Ханты-Мансийского автономного округа помогут в снабжении дровами для обогрева мобилизованных в военном гарнизоне Чебаркуля. Об этом URA.RU стало известно из трансляции открытого заседания мобилизационной комиссии в официальном аккаунте губернатора Югры Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

«И на том простом основании, чтобы люди не страдали, мы подключаемся к регионам для решения этого вопроса. В Челябинской области не хватает тоже ресурсов, чтобы отапливать центры. Обратили внимание, Алексей Викторович (первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов — прим. URA.RU) говорил о гуманитарном грузе, в состав которого входят дрова. Это в эту же проблему и комментарий по этой теме и вот горючее различных видов и для различных нужд, если говорить об Омске. На эту дату вопрос закрыт и очень рассчитываю на то, что министерство обороны в период передышки, когда регионы подключились к решению вопроса, организует все на постоянной основе и без сбоев», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутат Госдумы Николай Новичков и депутат Думы ХМАО Михаил Селюков.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа помогут в снабжении дровами для обогрева мобилизованных в военном гарнизоне Чебаркуля. Об этом URA.RU стало известно из трансляции открытого заседания мобилизационной комиссии в официальном аккаунте губернатора Югры Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «И на том простом основании, чтобы люди не страдали, мы подключаемся к регионам для решения этого вопроса. В Челябинской области не хватает тоже ресурсов, чтобы отапливать центры. Обратили внимание, Алексей Викторович (первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов — прим. URA.RU) говорил о гуманитарном грузе, в состав которого входят дрова. Это в эту же проблему и комментарий по этой теме и вот горючее различных видов и для различных нужд, если говорить об Омске. На эту дату вопрос закрыт и очень рассчитываю на то, что министерство обороны в период передышки, когда регионы подключились к решению вопроса, организует все на постоянной основе и без сбоев», — сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутат Госдумы Николай Новичков и депутат Думы ХМАО Михаил Селюков. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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