Свердловский экс-заключенный, вступивший в ряды ЧВК «Вагнер», погиб на спецоперации

По данным Александра Кукарина, Сергей Назаренко состоял в рядах ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчанин из Каменска-Уральского (Свердловская область) Сергей Назаренко, отбывавший наказание в колонии Кировской области, погиб на спецоперации, предположительно, участвуя в ней в качестве бойца ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU рассказал депутат Каменска-Уральского Александр Кукарин.

«Прощание прошло в пятницу 18 ноября. Это первый погибший из этой категории граждан (заключенных — прим. URA.RU). Связались с родственниками, спросили, чем город может помочь. Никаких денег никто ни за что не брал, это была наша небольшая помощь. Человек принял решение [сражаться] за Родину, за нашу любимую Россию. Он находился в колонии Кировской области. Видимо, [представители ЧВК „Вагнер“] приехали туда, как ездил [бизнесмен Евгений] Пригожин», — рассказал Кукарин.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд». Ответ на момент публикации не поступил.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.