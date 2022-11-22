Свердловские власти лишили ребенка-инвалида важных льгот

Ребенок с аутизмом из Невьянска остался без поведенческого аналитика и психолога

22 ноября 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Мальчик с аутизмом из Невьянска лишился важных специалистов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Елена из Невьянска (Свердловская область) в одиночку воспитывает семилетнего сына с диагнозом аутизм. В конце сентября у мальчика истек срок индивидуальной программы предоставления соцуслуг (ИППСУ), по которой он получал помощь от государства бесплатно. Женщина обратилась в отделение соцполитики Невьянска и попросила сделать ИППСУ, но в итоге сын Елены все равно лишился важных специалистов. Об этом URA.RU рассказала сама Елена. «У сына детский ранний аутизм. Я воспитываю ребенка одна. В конце сентября истек срок индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Я обратилась в отделение соцполитики Невьянска и попросила сделать такое же ИППСУ, но получила совершенно другую программу — по новой ИППСУ ребенок лишился поведенческого аналитика и психолога. Нам оставили только няню, да и то сократили ее часы работы», — говорит Елена. По словам матери особенного ребенка, в управлении соцполитика исходный документ ей отказываются предоставлять. Кроме того, Елена столкнулась с бюрократическим бардаком. «Меня мурыжили с документами. Сначала сказали, что ничего кроме паспорта для оформления новой ИППСУ не нужно, а потом запросили кучу документов. Когда я их принесла, оказалось, что они все есть в компьютере. Плюс мне намекали, что я могла бы найти сыну платных специалистов. Мы живем на зарплату 30 тысяч рублей и мизерное пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Позволить себе оплатить весь спектр специалистов я не могу», — посетовала свердловчанка. В фонде «Я особенный» журналисту URA.RU пояснили, что с сыном Елены — до урезания услуг — на регулярной основе работали детский психолог, няня и поведенческий аналитик. «С ребенком работал высокоуровневый специалист в системе ABA — прикладного анализа поведения. Это помогает разрабатывать и корректировать индивидуальную программу для ребенка, помогает справиться с поведенческими проблемами. Но сейчас спектр услуг свели до минимума — оставили только няню. Мы приняли заявление у Елены. Держим ситуацию на контроле», — отметили в организации. Редакция агентства обратилась за комментарием в региональное министерство соцполититки. На звонок корреспондента никто не ответил. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. URA.RU писало, что родители детей-инвалидов региона увидели на сайте минсоцполитики новость о разработке трехуровневого стандарта в системе соцуслуг. Проект урезает 24 вида социальных услуг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Елена из Невьянска (Свердловская область) в одиночку воспитывает семилетнего сына с диагнозом аутизм. В конце сентября у мальчика истек срок индивидуальной программы предоставления соцуслуг (ИППСУ), по которой он получал помощь от государства бесплатно. Женщина обратилась в отделение соцполитики Невьянска и попросила сделать ИППСУ, но в итоге сын Елены все равно лишился важных специалистов. Об этом URA.RU рассказала сама Елена. «У сына детский ранний аутизм. Я воспитываю ребенка одна. В конце сентября истек срок индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Я обратилась в отделение соцполитики Невьянска и попросила сделать такое же ИППСУ, но получила совершенно другую программу — по новой ИППСУ ребенок лишился поведенческого аналитика и психолога. Нам оставили только няню, да и то сократили ее часы работы», — говорит Елена. По словам матери особенного ребенка, в управлении соцполитика исходный документ ей отказываются предоставлять. Кроме того, Елена столкнулась с бюрократическим бардаком. «Меня мурыжили с документами. Сначала сказали, что ничего кроме паспорта для оформления новой ИППСУ не нужно, а потом запросили кучу документов. Когда я их принесла, оказалось, что они все есть в компьютере. Плюс мне намекали, что я могла бы найти сыну платных специалистов. Мы живем на зарплату 30 тысяч рублей и мизерное пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Позволить себе оплатить весь спектр специалистов я не могу», — посетовала свердловчанка. В фонде «Я особенный» журналисту URA.RU пояснили, что с сыном Елены — до урезания услуг — на регулярной основе работали детский психолог, няня и поведенческий аналитик. «С ребенком работал высокоуровневый специалист в системе ABA — прикладного анализа поведения. Это помогает разрабатывать и корректировать индивидуальную программу для ребенка, помогает справиться с поведенческими проблемами. Но сейчас спектр услуг свели до минимума — оставили только няню. Мы приняли заявление у Елены. Держим ситуацию на контроле», — отметили в организации. Редакция агентства обратилась за комментарием в региональное министерство соцполититки. На звонок корреспондента никто не ответил. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. URA.RU писало, что родители детей-инвалидов региона увидели на сайте минсоцполитики новость о разработке трехуровневого стандарта в системе соцуслуг. Проект урезает 24 вида социальных услуг.