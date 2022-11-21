Бывший заключенный готов помочь в освобождении Наиля Курманова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ключевой свидетель по уголовному делу челябинского экс-полицейского Наиля Курманова Алексей Лебедев вышел из мест заключения и отправился на спецоперацию в составе ЧВК «Вагнер». Перед отбытием на фронт он признался, что дал лживые показания на Курманова и решил их изменить. Видео с Лебедевым URA.RU предоставил адвокат Курманова Константин Акулич.

«Показания были неправдивые, так как я их давал под давлением. Наркотические средства Курманов мне не передавал. Данные показания даю, так как уезжаю в ЧВК, чтобы искупить долг перед Родиной», — заявил Лебедев на видео.

Лебедев пояснил, что в 2019 году в ходе доследственной проверки он уже пытался рассказать следователю, что Курманов не виновен. Следователь ответил, что такие показания не нужны. Теперь Лебедев надеется, что экс-полицейского освободят или начнут новую проверку, в рамках которой он готов дать новые показания.

Акулич сообщил URA.RU, что уже направил в прокуратуру заявление, в котором просит пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. К заявлению приобщено видео с Лебедевым. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU заявили, что не в курсе данной ситуации.

В июле 2015 года в СИЗО у троих обвиняемых обнаружили наркотики. Все трое заявили, что наркотики им дал сотрудник угрозыска Калининского райотдела Курманов, у которого они были на допросе. У Курманова провели обыск в кабинете, нашли запрещенные вещества. Полицейского арестовали, хотя сам он вину отрицал и утверждал, что наркотики ему подбросили. В ходе следствия показания двух обвиняемых из дела исключили, так как выяснилось, что наркотики им принесли жены. Дело Курманова рассматривали в суде три раза и в итоге его, основываясь только на показаниях Лебедева, приговорили к 10,5 годам строгого режима по ст. ст. 286 (превышение должностных полномочий) и 228 УК РФ (сбыт наркотиков).