В Челябинске изменили приговор экс-полицейскому

Бывшему полицейскому Наилю Курманову снизили срок только на один месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский областной суд 3 июня изменил приговор бывшему оперативнику полиции Наилю Курманову, обвиняемому в сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, срок наказания с 10,5 лет строгого режима снизили на один месяц. Облсуд рассматривал дело Курманова в третий раз.

«Судебная коллегия по уголовным делам областного суда изменила приговор, снизив срок основного и дополнительного наказания на 1 месяц, то есть: лишения свободы — до 10 лет 5 месяцев, лишения права занимать должности — до 4 лет 11 месяцев», — сообщили в пресс-службе суда. «Мы будет оспаривать это решение в Седьмом кассационном суде», — заявил URA.RU адвокат Курманова Константин Акулич.

По версии следствия, в июле 2015 года Курманов, будучи сотрудником угрозыска Калининского райотдела, вывозил из СИЗО троих обвиняемых. Когда обвиняемые прибыли в СИЗО, у каждого из троих в заднем проходе нашли наркотики. Как считает следствие, запрещенные вещества им передал Курманов. При обыске у него в кабинете нашли наркотики. Сам он заявил, что наркотики ему подбросили. Коллеги Курманова не верили в вину оперативника, считали случившееся провокацией и устраивали акции в его поддержку.

В первый раз Калининский райсуд приговорил Курманова к 11,5 годам строгого режима. Облсуд вернул дело в районный суд. Во второй раз с Курманова сняли обвинение в сбыте наркотиков и оставили статью о превышении полномочий, приговорив его в 2 годам 7 месяцам колонии-поселения. Обслуд отменил и это решение. В третий раз Курманова приговорили к 10,5 годам строгого режима, по ст. 286 (сбыт наркотиков) и 228 УК РФ (превышение должностных полномочий).