Курганцы вынуждены жить в аварийном доме из-за промедления чиновников

22 ноября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

В Кургане жителей аварийного дома не расселяют из-за незаконного бездействия мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане жители многоквартирного дома более четырех лет живут в аварийном доме из-за бездействия городской администрации. Информация появилась на сайте областного суда. Двухэтажный дом по адресу: ул. Гагарина, 76 было признан аварийным еще в 2018 году. «До настоящего времени ни администрацией, ни департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации конкретный срок отселения жильцов из многоквартирного дома не установлен, что свидетельствует о противоправном бездействии администрации», — сказано в материалах судебного дела. В суде стало известно, что жители дома получали извещения из мэрии о сносе с разными сроками, при этом земля под домом в собственность администрации не изымалась. Прокурор настаивал, что нужно обязать власти в течение месяца после вступления судебного решения в силу определить дату и начать расселение. Обитатели аварийного дома должны получить новое жилье в течение полугода после данного решения администрации. Городской суд согласился с доводами прокуратуры. Представители мэрии подали апелляцию в областной суд. Они настаивали, что 6-месячный срок является незначительным для расселения. Однако суд отклонил апелляцию администрации, поскольку реальный срок для принятия решений составил более четырех лет. «Установленный в обжалуемом решении срок исполнения возложенной судом обязанности является разумным и достаточным с точки зрения необходимого времени для принятия органом власти организационного-распорядительных решений», — говорится в апелляционном определении. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии заявили о срыве аукционов по расселению аварийных домов в Кургане. Чиновники вернули в бюджет около 20 млн рублей из-за затянувшихся судов с собственниками помещений, которых не устраивала выкупная стоимость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане жители многоквартирного дома более четырех лет живут в аварийном доме из-за бездействия городской администрации. Информация появилась на сайте областного суда. Двухэтажный дом по адресу: ул. Гагарина, 76 было признан аварийным еще в 2018 году. «До настоящего времени ни администрацией, ни департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации конкретный срок отселения жильцов из многоквартирного дома не установлен, что свидетельствует о противоправном бездействии администрации», — сказано в материалах судебного дела. В суде стало известно, что жители дома получали извещения из мэрии о сносе с разными сроками, при этом земля под домом в собственность администрации не изымалась. Прокурор настаивал, что нужно обязать власти в течение месяца после вступления судебного решения в силу определить дату и начать расселение. Обитатели аварийного дома должны получить новое жилье в течение полугода после данного решения администрации. Городской суд согласился с доводами прокуратуры. Представители мэрии подали апелляцию в областной суд. Они настаивали, что 6-месячный срок является незначительным для расселения. Однако суд отклонил апелляцию администрации, поскольку реальный срок для принятия решений составил более четырех лет. «Установленный в обжалуемом решении срок исполнения возложенной судом обязанности является разумным и достаточным с точки зрения необходимого времени для принятия органом власти организационного-распорядительных решений», — говорится в апелляционном определении. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии заявили о срыве аукционов по расселению аварийных домов в Кургане. Чиновники вернули в бюджет около 20 млн рублей из-за затянувшихся судов с собственниками помещений, которых не устраивала выкупная стоимость.