21 ноября 2022

Курганцы вынуждены жить в аварийном доме из-за промедления чиновников

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Проспект Машиностроителей, дом 19. Курган, аварийный дом, проспект машиностроителей, проспект машиностроителей 19, дом 19, проспект машиностроитлей
В Кургане жителей аварийного дома не расселяют из-за незаконного бездействия мэрии Фото:

В Кургане жители многоквартирного дома более четырех лет живут в аварийном доме из-за бездействия городской администрации. Информация появилась на сайте областного суда.

Двухэтажный дом по адресу: ул. Гагарина, 76 было признан аварийным еще в 2018 году. «До настоящего времени ни администрацией, ни департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации конкретный срок отселения жильцов из многоквартирного дома не установлен, что свидетельствует о противоправном бездействии администрации», — сказано в материалах судебного дела.

В суде стало известно, что жители дома получали извещения из мэрии о сносе с разными сроками, при этом земля под домом в собственность администрации не изымалась. Прокурор настаивал, что нужно обязать власти в течение месяца после вступления судебного решения в силу определить дату и начать расселение. Обитатели аварийного дома должны получить новое жилье в течение полугода после данного решения администрации. Городской суд согласился с доводами прокуратуры.

Представители мэрии подали апелляцию в областной суд. Они настаивали, что 6-месячный срок является незначительным для расселения. Однако суд отклонил апелляцию администрации, поскольку реальный срок для принятия решений составил более четырех лет. «Установленный в обжалуемом решении срок исполнения возложенной судом обязанности является разумным и достаточным с точки зрения необходимого времени для принятия органом власти организационного-распорядительных решений», — говорится в апелляционном определении.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии заявили о срыве аукционов по расселению аварийных домов в Кургане. Чиновники вернули в бюджет около 20 млн рублей из-за затянувшихся судов с собственниками помещений, которых не устраивала выкупная стоимость.

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В Кургане жители многоквартирного дома более четырех лет живут в аварийном доме из-за бездействия городской администрации. Информация появилась на сайте областного суда. Двухэтажный дом по адресу: ул. Гагарина, 76 было признан аварийным еще в 2018 году. «До настоящего времени ни администрацией, ни департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации конкретный срок отселения жильцов из многоквартирного дома не установлен, что свидетельствует о противоправном бездействии администрации», — сказано в материалах судебного дела. В суде стало известно, что жители дома получали извещения из мэрии о сносе с разными сроками, при этом земля под домом в собственность администрации не изымалась. Прокурор настаивал, что нужно обязать власти в течение месяца после вступления судебного решения в силу определить дату и начать расселение. Обитатели аварийного дома должны получить новое жилье в течение полугода после данного решения администрации. Городской суд согласился с доводами прокуратуры. Представители мэрии подали апелляцию в областной суд. Они настаивали, что 6-месячный срок является незначительным для расселения. Однако суд отклонил апелляцию администрации, поскольку реальный срок для принятия решений составил более четырех лет. «Установленный в обжалуемом решении срок исполнения возложенной судом обязанности является разумным и достаточным с точки зрения необходимого времени для принятия органом власти организационного-распорядительных решений», — говорится в апелляционном определении. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии заявили о срыве аукционов по расселению аварийных домов в Кургане. Чиновники вернули в бюджет около 20 млн рублей из-за затянувшихся судов с собственниками помещений, которых не устраивала выкупная стоимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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