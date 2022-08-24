Мэрия заявила о срыве аукционов по расселению курганцев

25 августа 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Из-за судов и срыва аукциона мэрия не смогла переселить часть жильцов из аварийных домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации города Курган признались, что деньги, направленные на реализацию программ по расселению граждан из аварийных домов на 2021 год, не были израсходованы полностью из-за судов и срыва аукционов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос о возврате 20-и миллионных субсидий на расселение жильцов аварийных домов. «В ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2021 году возникли непредвиденные задержки выплат в связи с проведением судебных разбирательств с собственниками жилых помещений по вопросу определения размера возмущения выкупной стоимости», — рассказывают в администрации. В том числе, аукционы по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность были неоднократно признаны не состоявшимися из-за того, что не было подано ни одной заявки. В связи с этим денежные средства, запланированные в рамках соглашений на 2021 год, не были израсходованы в полном объеме. Как отмечают в пресс-службе, в рамках соглашений между мэрией и департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области неизрасходованные средства, включая средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства областного бюджета, были вновь предусмотрены для финансирования в 2022 году. В планах мэрии завершить программу в полном объеме досрочно до 31 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что накануне председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин похвалил Курганскую область за передовые позиции среди российских регионов по переселению из аварийных домов. Работа по расселению курганцев из ветхих домов продолжается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрации города Курган признались, что деньги, направленные на реализацию программ по расселению граждан из аварийных домов на 2021 год, не были израсходованы полностью из-за судов и срыва аукционов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос о возврате 20-и миллионных субсидий на расселение жильцов аварийных домов. «В ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2021 году возникли непредвиденные задержки выплат в связи с проведением судебных разбирательств с собственниками жилых помещений по вопросу определения размера возмущения выкупной стоимости», — рассказывают в администрации. В том числе, аукционы по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность были неоднократно признаны не состоявшимися из-за того, что не было подано ни одной заявки. В связи с этим денежные средства, запланированные в рамках соглашений на 2021 год, не были израсходованы в полном объеме. Как отмечают в пресс-службе, в рамках соглашений между мэрией и департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области неизрасходованные средства, включая средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства областного бюджета, были вновь предусмотрены для финансирования в 2022 году. В планах мэрии завершить программу в полном объеме досрочно до 31 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что накануне председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин похвалил Курганскую область за передовые позиции среди российских регионов по переселению из аварийных домов. Работа по расселению курганцев из ветхих домов продолжается.