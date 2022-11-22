Кремль уличил Запад во лжи о проекте мирного соглашения с Россией

Кремль: перед саммитом G20 Путину не предлагали проект мирного соглашения с Украиной

22 ноября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину не предлагали проект мирного урегулирования конфликта с Украиной перед G20, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия опровергла сообщения о том, что президенту РФ Владимиру Путину перед саммитом «Большой двадцатки» (G20) был предложен проект мирного соглашения с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли российской стороне был передан такой проект. Слова Пескова передает РИА Новости. Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что накануне G20 российскому лидеру была передана рамка возможного соглашения. Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что реальных переговоров между Россией и Украиной не будет. При этом он уточнил, что страна будет продолжать имитировать действия по подготовке к переговорам из-за Запада. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Россия и Украина проводили попытки переговоров, но дипломатия не увенчалась успехом.

Россия опровергла сообщения о том, что президенту РФ Владимиру Путину перед саммитом «Большой двадцатки» (G20) был предложен проект мирного соглашения с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли российской стороне был передан такой проект. Слова Пескова передает РИА Новости. Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что накануне G20 российскому лидеру была передана рамка возможного соглашения. Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что реальных переговоров между Россией и Украиной не будет. При этом он уточнил, что страна будет продолжать имитировать действия по подготовке к переговорам из-за Запада. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Россия и Украина проводили попытки переговоров, но дипломатия не увенчалась успехом.