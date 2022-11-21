Челябинские рестораны определились с ценами на Новый год

Рестораны предлагаю варианты на любые кошельки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым дорогим вариантом провести новогоднюю ночь в ресторанах Челябинска станет поход в рестобар «Камчатка». Здесь берут 50 тысяч рублей только за вход, без учета меню. Самые дешевые варианты предлагают бар «Доски» и ресторан-караоке Marrakech, где за вход возьмут только 500 рублей.

«Заказ вы делаете отдельно. Он не ограничен. Такой вариант подойдет на компанию до 25 человек, которым не нужна программа, но не хочется мыть посуду после гостей, а 50 тысяч рублей — это плата за работу заведения в новогоднюю ночь», — пояснили URA.RU в «Камчатке».

В «Досках» и Marrakech так же. Меню надо оплачивать отдельно, но для гостей, заплативших 500 рублей за вход, приготовили праздничную программу. Ресторан «Хачапури тетушки Марико» предлагает отметить главный праздник в году за 4950 рублей и меню с безлимитным алкоголем. Ночь в ресторане Edateca обойдется в пять тысяч рублей, с учетом депозита в три тысячи рублей.

Встреча Нового года в ресторане «Максимилианс» будет стоить не менее шести тысяч рублей, в которые войдут закуски, салат, горячее и напитки. Отель с банкетными залами Radisson Blu просит за новогодний банкет 10 тысяч рублей или 26 тысяч рублей на двоих, включая номер в отеле и завтрак.

SMOLINOPARK предлагает отпраздновать новогодний уикенд с 31 декабря по 2 января с проживанием. Минимальная стоимость на двоих за три дня — 61990 рублей, а максимальный тариф в новогодние дни 94990 рублей. В минимальную стоимость включен однокомнатный номер эконом-класса, банкет, двухдневное шоу, уличные гулянья, мастер-классы и «шведский стол» на завтрак и обед.

Ранее сообщалось, что новогодние туры в челябинские горнолыжные центры практически раскуплены. При этом туристов не пугает высокая стоимость путевок.