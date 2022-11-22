Украина обвинила российских солдат в том, что их расстреляли в плену

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
НА Украине обвинили расстрелянных военнопленных солдат РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дело о расстрелянных российских солдат в Макеевке классифицируется как вероломство солдат РФ при сдаче в плен. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Дело о расстрелянных военных РФ в Макеевке передали в Единый реестр досудебных расследований украинской прокуратурой. Дело квалифицируется как вероломство, совершенное военнослужащими России при сдаче в плен», — пояснил Мамедов на своей странице в Twitter. Он заявил, что российские военнопленные совершили военное преступление.

Ранее газета The New York Times подтвердила вину Киева в убийстве военнопленных РФ в Макеевке. Газета отметила, что Украина совершила военное преступление.

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Дело о расстрелянных российских солдат в Макеевке классифицируется как вероломство солдат РФ при сдаче в плен. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. «Дело о расстрелянных военных РФ в Макеевке передали в Единый реестр досудебных расследований украинской прокуратурой. Дело квалифицируется как вероломство, совершенное военнослужащими России при сдаче в плен», — пояснил Мамедов на своей странице в Twitter. Он заявил, что российские военнопленные совершили военное преступление. Ранее газета The New York Times подтвердила вину Киева в убийстве военнопленных РФ в Макеевке. Газета отметила, что Украина совершила военное преступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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