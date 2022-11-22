Украина обвинила российских солдат в том, что их расстреляли в плену

НА Украине обвинили расстрелянных военнопленных солдат РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дело о расстрелянных российских солдат в Макеевке классифицируется как вероломство солдат РФ при сдаче в плен. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
«Дело о расстрелянных военных РФ в Макеевке передали в Единый реестр досудебных расследований украинской прокуратурой. Дело квалифицируется как вероломство, совершенное военнослужащими России при сдаче в плен», — пояснил Мамедов на своей странице в Twitter. Он заявил, что российские военнопленные совершили военное преступление.
Ранее газета The New York Times подтвердила вину Киева в убийстве военнопленных РФ в Макеевке. Газета отметила, что Украина совершила военное преступление.