NYT подтвердила вину Киева в убийстве военнопленных РФ в Макеевке

21 ноября 2022

Видео демонстрируют, что пленные российские солдаты были убиты с близкого расстояния Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные действительно убивали российских солдат в Макеевке. Подлинность видео, на которых изображены кадры столкновений, подтвердила газета The New York Times. Издание проанализировало ролики и пришло к выводу, что военнослужащие РФ были сданы в плен. Украинские боевики, в свою очередь, совершили военное преступление. «Видео, подлинность которых была проверена The New York Times, демонстрируют ужасающий момент конфликта», — говорится в статье. Далее авторы приводят последовательный анализ кадров с жестокой расправой на российскими военнопленными. «Похоже, что большинство из них были убиты выстрелами в голову», — прокомментировал доктор Рохини Хаар, медицинский советник организации «Врачи за права человека». «Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми». Доктор Хаар отметил, что, когда они сдались, российские солдаты лежали без оружия, с вытянутыми руками или за головой. «Они считаются выведенными из строя или некомбатантами — фактически военнопленными», — пояснил доктор Хаар. Как подчеркивают авторы, убийство или ранение солдата, который, «сложив оружие или больше не имея средств защиты, сдался по своему усмотрению, является нарушением законов международного вооруженного конфликта». Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко доложил о том, что боевики 80-й бригады ВСУ расстреляли российских военнопленных в селе Макеевка. Он заверил, что теперь эта бригада украинских боевиков станет целью №1 для российских военных. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал украинских националистов «приспешниками сатаны». По его мнению, они не заслуживают даже плена.

