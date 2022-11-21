Подрядчик раскрыл причину задержки строительства больницы-долгостроя в ХМАО. Инсайд

В Нижневартовске перенесли сдачу больницы-долгостроя из-за задержки оборудования

22 ноября 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

По словам инсайдера URA.RU, перенос сроков связан с задержкой параллельного импорта Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Нижневартовске (ХМАО) подрядчик, занятый на строительстве больницы-долгостроя на 1100 коек, рассказал, что завершение строительства объекта перенесли из-за задержки поставок оборудования. Он сообщил корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, что ряд логистических цепочек в рамках параллельного импорта был сорван. «У меня выполнено чуть больше четверти работ по контракту. Мы бы и рады ускориться, но часть оборудования, без которого мы не можем продолжить — сначала необходимо смонтировать и установить его — задерживается из-за срыва логистических цепочек по параллельному импорту», — утверждает инсайдер. По словам источника URA.RU, большая часть строительных работ на объекте уже завершена. «По крайней мере, с 12 по 3 этаж все закрыто в ожидании ввода в эксплуатацию. Рабочие большей частью заняты на отделке первых двух этажей», — комментирует инсайдер. Журналист URA.RU связался с координатором стройки вице-губернатором ХМАО Азатом Ислаевым и попросил подтвердить или опровергнуть информацию. «Сегодня задачу достроить объект до конца года никто не снимал, здесь у нас никаких переносов сроков нет. У нас остается система пусконаладки. Ожидать, что больница откроется сразу после того, как будет достроена, невозможно ни технически, ни технологически. Поставщики абсолютно точно не сдадут свое оборудование в неготовое помещение. Персонал надо набрать, обучить, оборудование сложное, уникальное — это непростой процесс. В это время будет проходить процедура лицензирования. Мы очень серьезно усилили работу на объекте, но ваша информация о готовности этажей соответствует действительности», — сообщил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало о новых сроках сдачи больницы-долгостроя. По данным депутата Тюменской областной думы Олега Гальченко, ввод в эксплуатацию объекта перенесли на март 2023 года. Проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) подрядчик, занятый на строительстве больницы-долгостроя на 1100 коек, рассказал, что завершение строительства объекта перенесли из-за задержки поставок оборудования. Он сообщил корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, что ряд логистических цепочек в рамках параллельного импорта был сорван. «У меня выполнено чуть больше четверти работ по контракту. Мы бы и рады ускориться, но часть оборудования, без которого мы не можем продолжить — сначала необходимо смонтировать и установить его — задерживается из-за срыва логистических цепочек по параллельному импорту», — утверждает инсайдер. По словам источника URA.RU, большая часть строительных работ на объекте уже завершена. «По крайней мере, с 12 по 3 этаж все закрыто в ожидании ввода в эксплуатацию. Рабочие большей частью заняты на отделке первых двух этажей», — комментирует инсайдер. Журналист URA.RU связался с координатором стройки вице-губернатором ХМАО Азатом Ислаевым и попросил подтвердить или опровергнуть информацию. «Сегодня задачу достроить объект до конца года никто не снимал, здесь у нас никаких переносов сроков нет. У нас остается система пусконаладки. Ожидать, что больница откроется сразу после того, как будет достроена, невозможно ни технически, ни технологически. Поставщики абсолютно точно не сдадут свое оборудование в неготовое помещение. Персонал надо набрать, обучить, оборудование сложное, уникальное — это непростой процесс. В это время будет проходить процедура лицензирования. Мы очень серьезно усилили работу на объекте, но ваша информация о готовности этажей соответствует действительности», — сообщил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало о новых сроках сдачи больницы-долгостроя. По данным депутата Тюменской областной думы Олега Гальченко, ввод в эксплуатацию объекта перенесли на март 2023 года. Проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.