Полпред Якушев дал установки по мобилизации спикерам дум УрФО

22 ноября 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев провел совещание со спикерами дум УрФО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время встречи по видеосвязи с председателями дум округа сообщил, что поддержка семей мобилизованных граждан должна продолжаться и после окончания спецоперации. Об этом говорится на официальном сайте полпредства. «Нужно сосредоточиться на разъяснительной работе, причем доносить информацию просто и понятно», — сказал Якушев, уточнив, что люди, которым положена социальная поддержка, имеют мало информации о своих правах. При этом, подчеркнул полпред, работа по поддержке должна вестись постоянно, в том числе после завершения спецоперации РФ. Во время ВКС Якушев добавил, что власти регионов поддерживают дополнительными мерами семьи тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации. В каждом регионе размер выплат может отличаться. Мобилизация началась после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что в первую очередь для участия в спецоперации будут призваны те, кто участвовал в реальных боях и получил соответствующее образование. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Бойцы будут отправлены в зону СВО, проводимую с целью денацификации и демилитаризации Украины, которая восемь лет вела обстрелы мирных жителей прилегающих республик, сообщали российские власти.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время встречи по видеосвязи с председателями дум округа сообщил, что поддержка семей мобилизованных граждан должна продолжаться и после окончания спецоперации. Об этом говорится на официальном сайте полпредства. «Нужно сосредоточиться на разъяснительной работе, причем доносить информацию просто и понятно», — сказал Якушев, уточнив, что люди, которым положена социальная поддержка, имеют мало информации о своих правах. При этом, подчеркнул полпред, работа по поддержке должна вестись постоянно, в том числе после завершения спецоперации РФ. Во время ВКС Якушев добавил, что власти регионов поддерживают дополнительными мерами семьи тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации. В каждом регионе размер выплат может отличаться. Мобилизация началась после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что в первую очередь для участия в спецоперации будут призваны те, кто участвовал в реальных боях и получил соответствующее образование. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Бойцы будут отправлены в зону СВО, проводимую с целью денацификации и демилитаризации Украины, которая восемь лет вела обстрелы мирных жителей прилегающих республик, сообщали российские власти.