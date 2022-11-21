21 ноября 2022

Челябинец едва не погиб от холода в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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В автомобиле челябинца кончился бензин, после чего он остался один на пустой трассе Фото:

Житель Челябинской области едва не погиб от холода, оставшись один на трассе в Республике Башкортостан. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, подоспевшие вовремя инспекторы ГИБДД, оказали мужчине первую помощь.

«Во время поездки в авто закончилось топливо. Попытки остановить проезжающий транспорт закончились безуспешно. Челябинец остался один на один со своей бедой на безлюдной дороге. Он всю ночь просидел в холодной отечественной легковушке», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве отметили, что температура ночью опустилась ниже 15 градусов мороза, и к утру мужчина практически окоченел. Подоспевшие инспекторы ГИБДД пересадили пострадавшего в патрульный автомобиль и доставили в Инзерскую больницу. Сейчас жизни и здоровью челябинца ничего не угрожает.

В Челябинской области конец ноября и весь декабрь пройдут без морозов. Несмотря на это экстренные службы предупреждают жителей о ночных похолоданиях, а спасатели проводят мастер классы на тему, как избежать переохлаждения, попав в чрезвычайную ситуацию.

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Житель Челябинской области едва не погиб от холода, оставшись один на трассе в Республике Башкортостан. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, подоспевшие вовремя инспекторы ГИБДД, оказали мужчине первую помощь. «Во время поездки в авто закончилось топливо. Попытки остановить проезжающий транспорт закончились безуспешно. Челябинец остался один на один со своей бедой на безлюдной дороге. Он всю ночь просидел в холодной отечественной легковушке», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве отметили, что температура ночью опустилась ниже 15 градусов мороза, и к утру мужчина практически окоченел. Подоспевшие инспекторы ГИБДД пересадили пострадавшего в патрульный автомобиль и доставили в Инзерскую больницу. Сейчас жизни и здоровью челябинца ничего не угрожает. В Челябинской области конец ноября и весь декабрь пройдут без морозов. Несмотря на это экстренные службы предупреждают жителей о ночных похолоданиях, а спасатели проводят мастер классы на тему, как избежать переохлаждения, попав в чрезвычайную ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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