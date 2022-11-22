Чехия решила готовиться к войне

22 ноября 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Карел Ржека отметил, что Чехии нужно поддерживать высокий уровень боеготовности армии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Чехии нужно поддерживать уровень максимальной боеготовности. Об этом заявил начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека. «Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии. Это высшая задача армии и на следующий год. Мы должны быть готовы реагировать здесь и сейчас, и наши планы должны быть немедленно скорректированы. Мы уже начали над этим работать», — пояснил Ржека во время командного собрания начальника Генерального штаба армии Чешской Республики. Его слова приводятся на чайте Минобороны Чехии. Собрание проходило при Минобороны страны в Праге. Во встрече принимали участие также президент Республики Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала. В ходе командного собрания определялись приоритеты армии страны в целом. Ранее в Чехии заявили, что инициатива Украины в ходе конфликта с Россией снижается из-за нехватки боеприпасов. Также там уточнили, что президент Украины Владимир Зеленский распространяет недостоверную информацию и обвиняет Россию. Его слова относились к инциденту с ракетами в Польше.

Чехии нужно поддерживать уровень максимальной боеготовности. Об этом заявил начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека. «Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии. Это высшая задача армии и на следующий год. Мы должны быть готовы реагировать здесь и сейчас, и наши планы должны быть немедленно скорректированы. Мы уже начали над этим работать», — пояснил Ржека во время командного собрания начальника Генерального штаба армии Чешской Республики. Его слова приводятся на чайте Минобороны Чехии. Собрание проходило при Минобороны страны в Праге. Во встрече принимали участие также президент Республики Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала. В ходе командного собрания определялись приоритеты армии страны в целом. Ранее в Чехии заявили, что инициатива Украины в ходе конфликта с Россией снижается из-за нехватки боеприпасов. Также там уточнили, что президент Украины Владимир Зеленский распространяет недостоверную информацию и обвиняет Россию. Его слова относились к инциденту с ракетами в Польше.