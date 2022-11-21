В Чехии нашли слабое место ВСУ

IDNES: ВСУ теряют инициативу из-за усталости и нехватки боеприпасов

22 ноября 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Украина ожидает военной помощи со стороны Запада, пишет IDNES Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инициатива Украины в ходе конфликта с Россией снижается из-за нехватки боеприпасов. Об этом пишет чешское агентство IDNES. «[Снижение динамики и инициативы со стороны Украины] будет связано со значительной усталостью войск, а также с нехваткой оружия и боеприпасов. Особенно боеприпасов для артиллерии и ракетных войск», — пишет IDNES, ссылаясь на анализ эксперта из Университета обороны Брно Зденека Петраша. По его мнению, восполнить ресурсы для возобновления активных действий Украине поможет «иностранная помощь», которую она ожидает. Ранее The Economist писал о том, что Украина не ощутит увеличения военной помощи со стороны Запада до следующего лета. Журналисты отмечали, что боеприпасы для украинской артиллерии являются «наиболее решающим фактором». А глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Украину о том, что грядущая зима будет для нее «суровой» из-за « впечатляющего» вооружения российской армии.

Инициатива Украины в ходе конфликта с Россией снижается из-за нехватки боеприпасов. Об этом пишет чешское агентство IDNES. «[Снижение динамики и инициативы со стороны Украины] будет связано со значительной усталостью войск, а также с нехваткой оружия и боеприпасов. Особенно боеприпасов для артиллерии и ракетных войск», — пишет IDNES, ссылаясь на анализ эксперта из Университета обороны Брно Зденека Петраша. По его мнению, восполнить ресурсы для возобновления активных действий Украине поможет «иностранная помощь», которую она ожидает. Ранее The Economist писал о том, что Украина не ощутит увеличения военной помощи со стороны Запада до следующего лета. Журналисты отмечали, что боеприпасы для украинской артиллерии являются «наиболее решающим фактором». А глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Украину о том, что грядущая зима будет для нее «суровой» из-за « впечатляющего» вооружения российской армии.