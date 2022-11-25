Жители ЛНР призвали Зеленского сесть за стол переговоров с РФ. Видео

25 ноября 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

По мнению жителей ЛНР, Зеленскому вовсе не стоило заниматься политикой Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Северодонецка (Луганская народная республика) пожелали президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров с Россией. Луганчане заявили корреспонденту URA.RU, что украинскому президенту все равно не удастся победить в борьбе с Россией. «Вова, сядь за стол переговоров, ты все равно ничего не выиграешь», — обратился к Зеленскому один из собеседников URA.RU по имени Сергей. «Ты под Америкой, она только использует тебя. По-другому никак, любая война заканчивается за столом переговоров», — добавил он. С ним согласен другой житель Северодонецка, бывший КВНщик Александр. Он считает Зеленского «позором Украины». «Как старый КВНщик я могу сказать, что он уже даже не юморист. Это просто позор нашей бывшей страны. Человек, который продался, предал все. Кривлялся всю жизнь и наконец-то его сущность проявилась. О нем даже говорить не стоит, он никто и ничто. У него нет ничего. Хотя у него сейчас миллиарды, как говорят. Но он все равно обречен на погибель и забвение», — отметил он. По мнению северодончанки Ларисы, Зеленскому вообще не стоило заниматься политикой. «Владимир, остался бы ты [лучше] в КВН, смеялся по-доброму над жизненными ситуациями и не лез в политику. Потому что ты натворил такого, что люди плачут. Лучше бы они смеялись», — вздыхает женщина, которая вынуждена встречать надвигающуюся зиму в полуразрушенной пятиэтажке Жители северодонецкой агломерации, куда входят города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, сейчас живут в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения армии РФ и вооруженных сил Украины. ВСУ начали наступление на Луганскую народную республику в начале сентября 2022 года. Им удалось взять под контроль город Красный Лиман. Сейчас ВСУ наступают в направлениях на города Попасная, Лисичанск, Кременная и Сватово. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Северодонецка (Луганская народная республика) пожелали президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров с Россией. Луганчане заявили корреспонденту URA.RU, что украинскому президенту все равно не удастся победить в борьбе с Россией. «Вова, сядь за стол переговоров, ты все равно ничего не выиграешь», — обратился к Зеленскому один из собеседников URA.RU по имени Сергей. «Ты под Америкой, она только использует тебя. По-другому никак, любая война заканчивается за столом переговоров», — добавил он. С ним согласен другой житель Северодонецка, бывший КВНщик Александр. Он считает Зеленского «позором Украины». «Как старый КВНщик я могу сказать, что он уже даже не юморист. Это просто позор нашей бывшей страны. Человек, который продался, предал все. Кривлялся всю жизнь и наконец-то его сущность проявилась. О нем даже говорить не стоит, он никто и ничто. У него нет ничего. Хотя у него сейчас миллиарды, как говорят. Но он все равно обречен на погибель и забвение», — отметил он. По мнению северодончанки Ларисы, Зеленскому вообще не стоило заниматься политикой. «Владимир, остался бы ты [лучше] в КВН, смеялся по-доброму над жизненными ситуациями и не лез в политику. Потому что ты натворил такого, что люди плачут. Лучше бы они смеялись», — вздыхает женщина, которая вынуждена встречать надвигающуюся зиму в полуразрушенной пятиэтажке Жители северодонецкой агломерации, куда входят города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, сейчас живут в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения армии РФ и вооруженных сил Украины. ВСУ начали наступление на Луганскую народную республику в начале сентября 2022 года. Им удалось взять под контроль город Красный Лиман. Сейчас ВСУ наступают в направлениях на города Попасная, Лисичанск, Кременная и Сватово.