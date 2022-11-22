Аналитик рассказал о планах России на газ после остановки поставок в Европу

22 ноября 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

На перенаправление газовых поставок может понадобиться несколько лет, сказал Дмитрий Скрябин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Если поставки российского газа в Европу упадут до нуля, то у РФ есть возможность перенаправить освободившиеся объемы газа по другим направлениям, но это займет много времени. Об этом рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. «Невозможно быстро перенаправить свободные объемы газа по трубопроводу. Для этого нужна новая инфраструктура, на постройку которой уйдет время», — пояснил эксперт в разговоре с «Ридусом» России стоит рассчитывать на увеличение поставок по «Силе Сибири», а также ожидать возведения нового хаба в Турции, считает аналитик. По мнению Скрябина, данные действия смогут в дальнейшем компенсировать потерю экспорта европейского газа. Он уточнил, что на это потребуется минимум несколько лет. Ранее сообщалось, что импорт российского трубопроводного газа странами Евросоюза сократился на 43 миллиарда кубометров. При этом выросли поставки сжиженного природного газа, но не из России. Аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» посчитали, что на борьбу с последствиями энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, Европейский союз потратит 1,6 триллионов евро. США и другие страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на территории Украины. Но после того, как страны Запада начали вводить ограничения на потолок цен на газ, страны столкнулись с газовым кризисом.

Если поставки российского газа в Европу упадут до нуля, то у РФ есть возможность перенаправить освободившиеся объемы газа по другим направлениям, но это займет много времени. Об этом рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. «Невозможно быстро перенаправить свободные объемы газа по трубопроводу. Для этого нужна новая инфраструктура, на постройку которой уйдет время», — пояснил эксперт в разговоре с «Ридусом» России стоит рассчитывать на увеличение поставок по «Силе Сибири», а также ожидать возведения нового хаба в Турции, считает аналитик. По мнению Скрябина, данные действия смогут в дальнейшем компенсировать потерю экспорта европейского газа. Он уточнил, что на это потребуется минимум несколько лет. Ранее сообщалось, что импорт российского трубопроводного газа странами Евросоюза сократился на 43 миллиарда кубометров. При этом выросли поставки сжиженного природного газа, но не из России. Аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» посчитали, что на борьбу с последствиями энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, Европейский союз потратит 1,6 триллионов евро. США и другие страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на территории Украины. Но после того, как страны Запада начали вводить ограничения на потолок цен на газ, страны столкнулись с газовым кризисом.