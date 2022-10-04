Аналитики высчитали потери Евросоюза из-за санкций против России

Аналитики «Яков и Партнеры»: ЕС потеряет более триллиона евро из-за санкций против РФ

05 октября 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Более 15 млн европейцев рискуют лишиться работы из-за энергетического кризиса, считают «Яков и Партнеры» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе На борьбу с последствиями энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, Европейский союз потратит 1,6 триллионов евро. Об этом заявляют аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (бывшая McKinsey & Company). «Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1—1,6 трлн евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, но должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики», — заявила партнер компании и соавтор отчета Елена Кузнецова, передает « Газета.ru ». В исследовании компании «Европейский энергетический баланс» говорится, что страны Европы начали регуляторные и финансовые интервенции в попытках сгладить последствия энергетического кризиса. Отмечается, что уже сейчас это привело к росту цен на энергоносители, электричество, закрытию предприятий и проблемам с продовольствием в ЕС. Кузнецова заметила, что кризис в Европе приведет к росту числа банкротств и «эффекту домино» в финансовом секторе, а также к падению потребительского спроса и закрытию инвестиционных программ бизнеса. В исследовании подчеркивается, что в результате предприятия рискуют сократить производство на 10-60% от уровней 2021 года, что повлечет и к сокращению рабочих мест, под которые могут попасть 16 миллионов европейцев. Ранее аналитики «Яков и Партнеры» заявляли, что Европе придется массово остановить производство для отказа от российского газа. В «Газпроме» предложили очевидный выход из энергокризиса, который мог бы спасти Европу. Евросоюз и США ввели против РФ жесткие санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Впрочем, они повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На борьбу с последствиями энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, Европейский союз потратит 1,6 триллионов евро. Об этом заявляют аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (бывшая McKinsey & Company). «Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1—1,6 трлн евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, но должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики», — заявила партнер компании и соавтор отчета Елена Кузнецова, передает «Газета.ru». В исследовании компании «Европейский энергетический баланс» говорится, что страны Европы начали регуляторные и финансовые интервенции в попытках сгладить последствия энергетического кризиса. Отмечается, что уже сейчас это привело к росту цен на энергоносители, электричество, закрытию предприятий и проблемам с продовольствием в ЕС. Кузнецова заметила, что кризис в Европе приведет к росту числа банкротств и «эффекту домино» в финансовом секторе, а также к падению потребительского спроса и закрытию инвестиционных программ бизнеса. В исследовании подчеркивается, что в результате предприятия рискуют сократить производство на 10-60% от уровней 2021 года, что повлечет и к сокращению рабочих мест, под которые могут попасть 16 миллионов европейцев. Ранее аналитики «Яков и Партнеры» заявляли, что Европе придется массово остановить производство для отказа от российского газа. В «Газпроме» предложили очевидный выход из энергокризиса, который мог бы спасти Европу. Евросоюз и США ввели против РФ жесткие санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Впрочем, они повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг.