ВСУ обстреляли военных РФ на границе с Белгородской областью

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Удары пришлись в Грайворонском районе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли позиции российской армии в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом сообщает СМИ.

«В Грайворонском районе Белгородской области обстрел. Прилетело по нашим позициям в приграничье», — сообщает telegram-канал «Украина.ру».

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Вооруженные силы Украины обстреляли позиции российской армии в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом сообщает СМИ. «В Грайворонском районе Белгородской области обстрел. Прилетело по нашим позициям в приграничье», — сообщает telegram-канал «Украина.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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