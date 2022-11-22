ВСУ обстреляли военных РФ на границе с Белгородской областью

Вооруженные силы Украины обстреляли позиции российской армии в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом сообщает СМИ.
«В Грайворонском районе Белгородской области обстрел. Прилетело по нашим позициям в приграничье», — сообщает telegram-канал «Украина.ру».
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Вооруженные силы Украины обстреляли позиции российской армии в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом сообщает СМИ. «В Грайворонском районе Белгородской области обстрел. Прилетело по нашим позициям в приграничье», — сообщает telegram-канал «Украина.ру».