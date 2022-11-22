22 ноября 2022
21 ноября 2022

В Тюмени нелегальная гостиница «исчезла» перед приездом ревизоров

Жители ЖК «Столичный» в Тюмени возмущены работой нелегальной гостиницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЖК «Столичный» неоднократно обращались в правоохранительные органы из-за работы нелегальной гостиницы Фото:

Жители элитного ЖК на улице Первомайской, 50 в Тюмени обратились в Роспотребнадзор с жалобами на нелегальную гостиницу в их доме. Об этом URA.RU рассказал один из жителей. Но перед приездом проверки местный отель «исчез».

«Мы получили заключение от Роспотребнадзора по факту проведенной проверки, и там говорится, что якобы никакой гостиницы в доме нет. Возле указанных нами дверей нет указателей и вывесок, а сами двери оказались заперты. Это выглядит так, будто их предупредили о том, что придут с проверкой», — рассказал корреспонденту агентства Леонид.

Также он подчеркнул, что в настоящий момент гостиница свою работу возобновила. Жильцы обеспокоены тем, что неизвестные люди могут не только гулять на территории жилого комплекса, но имеют доступ в дом и на парковку. «Очень печально, что кто-то, организовав гостиницу в комплексе, поставил под угрозу жильцов, их имущество и автотранспорт», — дополнил тюменец.

На звонок агентства в Роспотребнадзоре не ответили. Для получения комментария по данной ситуации им был направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что в одном из жилых комплексов в центре Тюмени нелегально работает гостиница. Ее гости угрожают тюменцам.

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Жители элитного ЖК на улице Первомайской, 50 в Тюмени обратились в Роспотребнадзор с жалобами на нелегальную гостиницу в их доме. Об этом URA.RU рассказал один из жителей. Но перед приездом проверки местный отель «исчез». «Мы получили заключение от Роспотребнадзора по факту проведенной проверки, и там говорится, что якобы никакой гостиницы в доме нет. Возле указанных нами дверей нет указателей и вывесок, а сами двери оказались заперты. Это выглядит так, будто их предупредили о том, что придут с проверкой», — рассказал корреспонденту агентства Леонид. Также он подчеркнул, что в настоящий момент гостиница свою работу возобновила. Жильцы обеспокоены тем, что неизвестные люди могут не только гулять на территории жилого комплекса, но имеют доступ в дом и на парковку. «Очень печально, что кто-то, организовав гостиницу в комплексе, поставил под угрозу жильцов, их имущество и автотранспорт», — дополнил тюменец. На звонок агентства в Роспотребнадзоре не ответили. Для получения комментария по данной ситуации им был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в одном из жилых комплексов в центре Тюмени нелегально работает гостиница. Ее гости угрожают тюменцам.
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