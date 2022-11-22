Погибший Игорь Тимухин был командиром миномета минометной батареи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Сухом Логу (Свердловская область) 23 ноября в 14:00 простятся с погибшим в боях за Сватово (ЛНР) 23-летним Игорем Тимухиным. Церемония прощания состоится в ДК «Кристалл», сообщает пресс-служба администрации города в официальном сообществе «ВКонтакте».

«Завтра, 23 ноября, с 14:00 до 15:00 в ДК „Кристалл“ состоится прощание с Игорем Александровичем Тимухиным, участником СВО, погибшим в боях за Сватово. Предположительно, он умер 31 октября», — говорится в сообщении.

Игорь Тимухин родился 25 июля 1999 года. Учился в школе №4. В 2018 году был призван на срочную службу. Вернувшись из армии, работал шихтовщиком в Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС». В 2021 году женился. 29 сентября был призван в рамках частичной мобилизации. А, как говорят родные, 2 октября, попал в зону проведения спецоперации, где был командиром миномета минометной батареи.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря. Весь Сухой Лог разделяет эту скорбь», — добавили в мэрии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами. Частичная мобилизация в РФ прошла с 21 сентября по 28 октября. Ее итогом стал призыв на службу порядка 300 тысяч находящихся в запасе военнослужащих. Свердловская область также выполнила план, мобилизовав около 9,7 тысяч человек.