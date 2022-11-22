22 ноября 2022

РБК: почти полмиллиона россиян оформили загранпаспорт на фоне частичной мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
По данным МВД, в октябре граждане РФ оформили 471 тысячу загранпаспортов Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

По данным Министерства внутренних дел России, в октябре 471 тысяч россиян оформила заграничные паспорта. По сравнению с предыдущими годами рост числа оформленных загранпаспортов исключительный, сообщает РБК.

«Рост числа изготовленных загранпаспортов в октябре — исключение по сравнению с прошлыми годами: после периода летних отпусков количество оформлений традиционно падает. Так, например, в октябре 2021 года МВД выдало 355 тысяч», — сообщает издание. В материале уточняется, что рост обращений граждан РФ за документами связан началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Несмотря на рост показателей, октябрьские значения не превысили показатели марта этого года. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 сравнения данных с 2020 и 2021 годом могут оказаться некорректными.

Ранее URA.RU рассказало, что после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября некоторые граждане стали покидать пределы страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие из оставивших страну пожалеют о своем решении. Некоторые граждане, бежавшие от мобилизации, жалуются на тяжелые условия жизни за границей.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По данным Министерства внутренних дел России, в октябре 471 тысяч россиян оформила заграничные паспорта. По сравнению с предыдущими годами рост числа оформленных загранпаспортов исключительный, сообщает РБК. «Рост числа изготовленных загранпаспортов в октябре — исключение по сравнению с прошлыми годами: после периода летних отпусков количество оформлений традиционно падает. Так, например, в октябре 2021 года МВД выдало 355 тысяч», — сообщает издание. В материале уточняется, что рост обращений граждан РФ за документами связан началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Несмотря на рост показателей, октябрьские значения не превысили показатели марта этого года. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 сравнения данных с 2020 и 2021 годом могут оказаться некорректными. Ранее URA.RU рассказало, что после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября некоторые граждане стали покидать пределы страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие из оставивших страну пожалеют о своем решении. Некоторые граждане, бежавшие от мобилизации, жалуются на тяжелые условия жизни за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...