РБК: почти полмиллиона россиян оформили загранпаспорт на фоне частичной мобилизации

По данным Министерства внутренних дел России, в октябре 471 тысяч россиян оформила заграничные паспорта. По сравнению с предыдущими годами рост числа оформленных загранпаспортов исключительный, сообщает РБК.
«Рост числа изготовленных загранпаспортов в октябре — исключение по сравнению с прошлыми годами: после периода летних отпусков количество оформлений традиционно падает. Так, например, в октябре 2021 года МВД выдало 355 тысяч», — сообщает издание. В материале уточняется, что рост обращений граждан РФ за документами связан началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года.
Несмотря на рост показателей, октябрьские значения не превысили показатели марта этого года. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 сравнения данных с 2020 и 2021 годом могут оказаться некорректными.
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По данным Министерства внутренних дел России, в октябре 471 тысяч россиян оформила заграничные паспорта. По сравнению с предыдущими годами рост числа оформленных загранпаспортов исключительный, сообщает РБК. «Рост числа изготовленных загранпаспортов в октябре — исключение по сравнению с прошлыми годами: после периода летних отпусков количество оформлений традиционно падает. Так, например, в октябре 2021 года МВД выдало 355 тысяч», — сообщает издание. В материале уточняется, что рост обращений граждан РФ за документами связан началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Несмотря на рост показателей, октябрьские значения не превысили показатели марта этого года. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 сравнения данных с 2020 и 2021 годом могут оказаться некорректными. Ранее URA.RU рассказало, что после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября некоторые граждане стали покидать пределы страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие из оставивших страну пожалеют о своем решении. Некоторые граждане, бежавшие от мобилизации, жалуются на тяжелые условия жизни за границей.