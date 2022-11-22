В ХМАО пресекли попытку ввоза фруктов из Таджикистана

23 ноября 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске предотвратили незаконный ввоз фруктов из Таджикистана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Нижневартовска специалисты управления Россельхознадзора предотвратили попытку ввоза фруктов и орехов из Таджикистана. При досмотре пассажиров одного только рейса изъято более 7 килограмм запрещенной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. «В аэропорту города Нижневартовска, проконтролирован международный рейс из Таджикистана. Специалистами Управления изъята подкарантинная продукция: арахис нелущеный, виноград свежий, яблоки свежие, гранаты свежие, ввезенная вопреки действующему ограничению», — сообщается на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре в аэропорту Сургута изъято 160 килограмм фруктов и 8 укорененных растений. Всего с начала года в аэропорту выявлено 255 нарушений карантинного контроля.

В аэропорту Нижневартовска специалисты управления Россельхознадзора предотвратили попытку ввоза фруктов и орехов из Таджикистана. При досмотре пассажиров одного только рейса изъято более 7 килограмм запрещенной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. «В аэропорту города Нижневартовска, проконтролирован международный рейс из Таджикистана. Специалистами Управления изъята подкарантинная продукция: арахис нелущеный, виноград свежий, яблоки свежие, гранаты свежие, ввезенная вопреки действующему ограничению», — сообщается на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре в аэропорту Сургута изъято 160 килограмм фруктов и 8 укорененных растений. Всего с начала года в аэропорту выявлено 255 нарушений карантинного контроля.