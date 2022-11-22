22 ноября 2022
21 ноября 2022

В ХМАО пресекли попытку ввоза фруктов из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске предотвратили незаконный ввоз фруктов из Таджикистана Фото:

В аэропорту Нижневартовска специалисты управления Россельхознадзора предотвратили попытку ввоза фруктов и орехов из Таджикистана. При досмотре пассажиров одного только рейса изъято более 7 килограмм запрещенной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

«В аэропорту города Нижневартовска, проконтролирован международный рейс из Таджикистана. Специалистами Управления изъята подкарантинная продукция: арахис нелущеный, виноград свежий, яблоки свежие, гранаты свежие, ввезенная вопреки действующему ограничению», — сообщается на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре в аэропорту Сургута изъято 160 килограмм фруктов и 8 укорененных растений. Всего с начала года в аэропорту выявлено 255 нарушений карантинного контроля.

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В аэропорту Нижневартовска специалисты управления Россельхознадзора предотвратили попытку ввоза фруктов и орехов из Таджикистана. При досмотре пассажиров одного только рейса изъято более 7 килограмм запрещенной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. «В аэропорту города Нижневартовска, проконтролирован международный рейс из Таджикистана. Специалистами Управления изъята подкарантинная продукция: арахис нелущеный, виноград свежий, яблоки свежие, гранаты свежие, ввезенная вопреки действующему ограничению», — сообщается на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре в аэропорту Сургута изъято 160 килограмм фруктов и 8 укорененных растений. Всего с начала года в аэропорту выявлено 255 нарушений карантинного контроля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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