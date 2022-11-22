22 ноября 2022

Под Курганом продают коттедж со встроенным в колонны телевизором. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом
Коттедж продают за 15,5 млн рублей Фото:

В Кетовском районе под Курганом продают коттедж с каминным залом, в котором телевизор встроен в колонны. До центра города от участка можно доехать за 10 минут, написано в объявлении на сайте Avito.

«В коттедже подключены охранная сигнализация и видеонаблюдение. За домом расположен сосновый бор. До центра города можно доехать за 10 минут по хорошей автодороге», — написано в объявлении.

На первом этаже коттеджа есть большая кухня, зал с камином, в котором телевизор встроен в колонны и санузел с сауной. На втором этаже несколько спален и комната с выходом на террасу. Трехэтажный дом с шестью комнатами продают за 19,5 млн рублей.

Ранее в Кетовском районе продавали коттедж с собственным кинотеатром в подвале. За 19 млн 200 тыс. рублей владелец предлагает дом площадью 486 квадратных метров и банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха.

Площадь дома составляет 275 квадратных метров
За домом находится сосновый бор
В зале с камином есть телевизор, встроенный в колонны

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В Кетовском районе под Курганом продают коттедж с каминным залом, в котором телевизор встроен в колонны. До центра города от участка можно доехать за 10 минут, написано в объявлении на сайте Avito. «В коттедже подключены охранная сигнализация и видеонаблюдение. За домом расположен сосновый бор. До центра города можно доехать за 10 минут по хорошей автодороге», — написано в объявлении. На первом этаже коттеджа есть большая кухня, зал с камином, в котором телевизор встроен в колонны и санузел с сауной. На втором этаже несколько спален и комната с выходом на террасу. Трехэтажный дом с шестью комнатами продают за 19,5 млн рублей. Ранее в Кетовском районе продавали коттедж с собственным кинотеатром в подвале. За 19 млн 200 тыс. рублей владелец предлагает дом площадью 486 квадратных метров и банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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