Коттедж продают за 15,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кетовском районе под Курганом продают коттедж с каминным залом, в котором телевизор встроен в колонны. До центра города от участка можно доехать за 10 минут, написано в объявлении на сайте Avito.

«В коттедже подключены охранная сигнализация и видеонаблюдение. За домом расположен сосновый бор. До центра города можно доехать за 10 минут по хорошей автодороге», — написано в объявлении.

На первом этаже коттеджа есть большая кухня, зал с камином, в котором телевизор встроен в колонны и санузел с сауной. На втором этаже несколько спален и комната с выходом на террасу. Трехэтажный дом с шестью комнатами продают за 19,5 млн рублей.

Ранее в Кетовском районе продавали коттедж с собственным кинотеатром в подвале. За 19 млн 200 тыс. рублей владелец предлагает дом площадью 486 квадратных метров и банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха.

Площадь дома составляет 275 квадратных метров Объявление на сайте Avito

За домом находится сосновый бор Объявление на сайте Avito