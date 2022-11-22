В Кетовском районе под Курганом продают коттедж с каминным залом, в котором телевизор встроен в колонны. До центра города от участка можно доехать за 10 минут, написано в объявлении на сайте Avito.
«В коттедже подключены охранная сигнализация и видеонаблюдение. За домом расположен сосновый бор. До центра города можно доехать за 10 минут по хорошей автодороге», — написано в объявлении.
На первом этаже коттеджа есть большая кухня, зал с камином, в котором телевизор встроен в колонны и санузел с сауной. На втором этаже несколько спален и комната с выходом на террасу. Трехэтажный дом с шестью комнатами продают за 19,5 млн рублей.
Ранее в Кетовском районе продавали коттедж с собственным кинотеатром в подвале. За 19 млн 200 тыс. рублей владелец предлагает дом площадью 486 квадратных метров и банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха.
Площадь дома составляет 275 квадратных метров
Объявление на сайте Avito
За домом находится сосновый бор
Объявление на сайте Avito
В зале с камином есть телевизор, встроенный в колонны
В Кетовском районе под Курганом продают коттедж с каминным залом, в котором телевизор встроен в колонны. До центра города от участка можно доехать за 10 минут, написано в объявлении на сайте Avito. «В коттедже подключены охранная сигнализация и видеонаблюдение. За домом расположен сосновый бор. До центра города можно доехать за 10 минут по хорошей автодороге», — написано в объявлении. На первом этаже коттеджа есть большая кухня, зал с камином, в котором телевизор встроен в колонны и санузел с сауной. На втором этаже несколько спален и комната с выходом на террасу. Трехэтажный дом с шестью комнатами продают за 19,5 млн рублей. Ранее в Кетовском районе продавали коттедж с собственным кинотеатром в подвале. За 19 млн 200 тыс. рублей владелец предлагает дом площадью 486 квадратных метров и банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха.