22 ноября 2022

Военный эксперт Кнутов: Зеленский готовит новые провокации, подобные удару по Польше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Киевские власти планируют новые провокации из-за изменения дел на фронте, заявил Юрий Кнутов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти готовят новые провокации, подобные обстрелу территории Польши. С таким заявлением выступил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, провокации планируются из-за изменения положения дел на фронте.

«Провокаций надо ждать с учетом того, что украинская армия выдохлась и наступление практически на всех направлениях остановилось, за исключением одного — запорожского, где они только готовятся к наступлению», — заявил Юрий Кнутов Пятому каналу.

Эксперт добавил, что провокации киевских властей могут быть приурочены к мероприятию или визиту авторитетного руководителя. «Мы должны понимать, что Зеленский не успокоится, а наоборот, будет усиливать применение коварных и нечистоплотных приемов», — отметил он.

Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. На Украине признались в ракетном ударе. Также сообщалось, что ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области. Уничтожение медучреждения запланировали произвести ночью 17 ноября из села Хатное.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские власти готовят новые провокации, подобные обстрелу территории Польши. С таким заявлением выступил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, провокации планируются из-за изменения положения дел на фронте. «Провокаций надо ждать с учетом того, что украинская армия выдохлась и наступление практически на всех направлениях остановилось, за исключением одного — запорожского, где они только готовятся к наступлению», — заявил Юрий Кнутов Пятому каналу. Эксперт добавил, что провокации киевских властей могут быть приурочены к мероприятию или визиту авторитетного руководителя. «Мы должны понимать, что Зеленский не успокоится, а наоборот, будет усиливать применение коварных и нечистоплотных приемов», — отметил он. Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. На Украине признались в ракетном ударе. Также сообщалось, что ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области. Уничтожение медучреждения запланировали произвести ночью 17 ноября из села Хатное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...