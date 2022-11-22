Военный эксперт Кнутов: Зеленский готовит новые провокации, подобные удару по Польше 23 ноября 2022 в 06:11 Размер текста - 17 + Киевские власти планируют новые провокации из-за изменения дел на фронте, заявил Юрий Кнутов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти готовят новые провокации, подобные обстрелу территории Польши. С таким заявлением выступил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, провокации планируются из-за изменения положения дел на фронте. «Провокаций надо ждать с учетом того, что украинская армия выдохлась и наступление практически на всех направлениях остановилось, за исключением одного — запорожского, где они только готовятся к наступлению», — заявил Юрий Кнутов Пятому каналу. Эксперт добавил, что провокации киевских властей могут быть приурочены к мероприятию или визиту авторитетного руководителя. «Мы должны понимать, что Зеленский не успокоится, а наоборот, будет усиливать применение коварных и нечистоплотных приемов», — отметил он. Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. На Украине признались в ракетном ударе. Также сообщалось, что ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области. Уничтожение медучреждения запланировали произвести ночью 17 ноября из села Хатное. Украинские власти готовят новые провокации, подобные обстрелу территории Польши. С таким заявлением выступил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, провокации планируются из-за изменения положения дел на фронте. «Провокаций надо ждать с учетом того, что украинская армия выдохлась и наступление практически на всех направлениях остановилось, за исключением одного — запорожского, где они только готовятся к наступлению», — заявил Юрий Кнутов Пятому каналу. Эксперт добавил, что провокации киевских властей могут быть приурочены к мероприятию или визиту авторитетного руководителя. «Мы должны понимать, что Зеленский не успокоится, а наоборот, будет усиливать применение коварных и нечистоплотных приемов», — отметил он. Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. На Украине признались в ракетном ударе. Также сообщалось, что ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области. Уничтожение медучреждения запланировали произвести ночью 17 ноября из села Хатное. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям