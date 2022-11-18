На Украине признались в ракетном ударе по территории Польши

WP: украинский военный заявил о причастности к ракетному удару по Польше

19 ноября 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Часть обломков ракет, приземлившихся на территории Польши, точно принадлежит Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Часть обломков ракет, обнаруженных в Польше, точно принадлежит Украине, заявил Юрий Игнат в интервью газете The Washington Post. «Мы можем предположить, что с нашей стороны было запущено не менее 30 ракет», — уточнил он. Кроме того, военный призвал не заострять внимание на этих двух ракетах, приземлившихся на территории Польши. «Это большая трагедия, но все забыли, что на Украине было сто ракет», — заключил он. Ранее сообщалось, что в Польше недалеко от границы с Украиной взорвались две ракеты, в результате чего погибли два человека. Минобороны РФ заявило, что Польша намеренно совершает провокацию в целях эскалации обстановки. Администрация президента США официально признала, что ракеты, упавшие в Польше, принадлежат Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг попытки Вашингтона переложить ответственность за взрывы на Москву. Болгарский генерал Тодор Бояджиев предположил, что этим инцидентом Киев попытался исключить переговоры с РФ.