18 ноября 2022

На Украине признались в ракетном ударе по территории Польши

WP: украинский военный заявил о причастности к ракетному удару по Польше
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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
Часть обломков ракет, найденных после взрыва в Польше, точно принадлежит Украине, заявил Юрий Игнат Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Часть обломков ракет, приземлившихся на территории Польши, точно принадлежит Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Часть обломков ракет, обнаруженных в Польше, точно принадлежит Украине, заявил Юрий Игнат в интервью газете The Washington Post. «Мы можем предположить, что с нашей стороны было запущено не менее 30 ракет», — уточнил он.

Кроме того, военный призвал не заострять внимание на этих двух ракетах, приземлившихся на территории Польши. «Это большая трагедия, но все забыли, что на Украине было сто ракет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Польше недалеко от границы с Украиной взорвались две ракеты, в результате чего погибли два человека. Минобороны РФ заявило, что Польша намеренно совершает провокацию в целях эскалации обстановки. Администрация президента США официально признала, что ракеты, упавшие в Польше, принадлежат Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг попытки Вашингтона переложить ответственность за взрывы на Москву. Болгарский генерал Тодор Бояджиев предположил, что этим инцидентом Киев попытался исключить переговоры с РФ.

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Часть обломков ракет, приземлившихся на территории Польши, точно принадлежит Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Часть обломков ракет, обнаруженных в Польше, точно принадлежит Украине, заявил Юрий Игнат в интервью газете The Washington Post. «Мы можем предположить, что с нашей стороны было запущено не менее 30 ракет», — уточнил он. Кроме того, военный призвал не заострять внимание на этих двух ракетах, приземлившихся на территории Польши. «Это большая трагедия, но все забыли, что на Украине было сто ракет», — заключил он. Ранее сообщалось, что в Польше недалеко от границы с Украиной взорвались две ракеты, в результате чего погибли два человека. Минобороны РФ заявило, что Польша намеренно совершает провокацию в целях эскалации обстановки. Администрация президента США официально признала, что ракеты, упавшие в Польше, принадлежат Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг попытки Вашингтона переложить ответственность за взрывы на Москву. Болгарский генерал Тодор Бояджиев предположил, что этим инцидентом Киев попытался исключить переговоры с РФ.
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