16 ноября 2022

ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области

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Обстрел больницы запланировано произвести ночью 17 ноября из села Хатное Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию с уничтожением больницы в Харьковской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал Народной милиции ЛНР. Отмечается, что целью провокации Киева является отвлечение внимания от инцидента с упавшими украинскими ракетами в Польше.

«По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящимся под контролем ВСУ», — сообщается в telegram-канале. Уточняется, что обстрел медицинского учреждения запланировано произвести ночью 17 ноября из села Хатное.

Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. По словам депутата Госдумы РФ, Украина хотела подставить Россию, обстреляв польскую деревню.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию с уничтожением больницы в Харьковской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал Народной милиции ЛНР. Отмечается, что целью провокации Киева является отвлечение внимания от инцидента с упавшими украинскими ракетами в Польше. «По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящимся под контролем ВСУ», — сообщается в telegram-канале. Уточняется, что обстрел медицинского учреждения запланировано произвести ночью 17 ноября из села Хатное. Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. По словам депутата Госдумы РФ, Украина хотела подставить Россию, обстреляв польскую деревню.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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