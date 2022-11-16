ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области

17 ноября 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Обстрел больницы запланировано произвести ночью 17 ноября из села Хатное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию с уничтожением больницы в Харьковской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал Народной милиции ЛНР. Отмечается, что целью провокации Киева является отвлечение внимания от инцидента с упавшими украинскими ракетами в Польше. «По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящимся под контролем ВСУ», — сообщается в telegram-канале. Уточняется, что обстрел медицинского учреждения запланировано произвести ночью 17 ноября из села Хатное. Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. По словам депутата Госдумы РФ, Украина хотела подставить Россию, обстреляв польскую деревню.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию с уничтожением больницы в Харьковской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал Народной милиции ЛНР. Отмечается, что целью провокации Киева является отвлечение внимания от инцидента с упавшими украинскими ракетами в Польше. «По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящимся под контролем ВСУ», — сообщается в telegram-канале. Уточняется, что обстрел медицинского учреждения запланировано произвести ночью 17 ноября из села Хатное. Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. По словам депутата Госдумы РФ, Украина хотела подставить Россию, обстреляв польскую деревню.