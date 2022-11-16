ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию с уничтожением больницы в Харьковской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал Народной милиции ЛНР. Отмечается, что целью провокации Киева является отвлечение внимания от инцидента с упавшими украинскими ракетами в Польше.
«По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящимся под контролем ВСУ», — сообщается в telegram-канале. Уточняется, что обстрел медицинского учреждения запланировано произвести ночью 17 ноября из села Хатное.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию с уничтожением больницы в Харьковской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал Народной милиции ЛНР. Отмечается, что целью провокации Киева является отвлечение внимания от инцидента с упавшими украинскими ракетами в Польше. «По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящимся под контролем ВСУ», — сообщается в telegram-канале. Уточняется, что обстрел медицинского учреждения запланировано произвести ночью 17 ноября из села Хатное. Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. По словам депутата Госдумы РФ, Украина хотела подставить Россию, обстреляв польскую деревню.