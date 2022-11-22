Россиянин и два китайца попались на контрабанде военной детали

23 ноября 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ганжа, Дяо Чуцяо и У Сюнюй задержаны за попытку отправить военную деталь в Китай по почте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Московский городской суд принял решение оставить под стражей российского предпринимателя Дмитрия Ганжу, попытавшегося отправить в Китай деталь для военного самолета. Вместе с ним были задержаны подельники Дяо Чуцяо и У Сюнюй, являющиеся гражданами КНР. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали китайцев Дяо Чуцяо и У Сюнюй и россиянина Дмитрия Ганжу за покушение на групповую пропаганду запрещенных к вывозу из страны предметов, сообщает « Коммерсант ». Фигуранты уголовного дела попытались отправить в Китай деталь для военного самолета. Из материалов Мосгорсуда следует, что Дяо Чуцяо и У Сюнюй неизвестным образом приобрели лопатки ротора первой ступени компрессора низкого давления авиадвигателя военного самолета и попросили Дмитрия Ганжу отправить деталь в Китай почтой, на что он согласился. Предприниматель задекларировал посылку как запчасть для садовой техники, однако сотрудники столичного УФСБ успели ее перехватить до пересечения границы. Отмечается, что статья, вменяемая Ганже, может быть заменена на более тяжкую. Все дело в том, что россиянин специально попытался скрыть запланированное преступление от органов контроля, что может расцениваться как «нанесение ущерба обороноспособности России и конкурентоспособности страны на рынке поставщиков военной техники, создание угрозы безопасности в военной научно-технической сфере».

Московский городской суд принял решение оставить под стражей российского предпринимателя Дмитрия Ганжу, попытавшегося отправить в Китай деталь для военного самолета. Вместе с ним были задержаны подельники Дяо Чуцяо и У Сюнюй, являющиеся гражданами КНР. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали китайцев Дяо Чуцяо и У Сюнюй и россиянина Дмитрия Ганжу за покушение на групповую пропаганду запрещенных к вывозу из страны предметов, сообщает «Коммерсант». Фигуранты уголовного дела попытались отправить в Китай деталь для военного самолета. Из материалов Мосгорсуда следует, что Дяо Чуцяо и У Сюнюй неизвестным образом приобрели лопатки ротора первой ступени компрессора низкого давления авиадвигателя военного самолета и попросили Дмитрия Ганжу отправить деталь в Китай почтой, на что он согласился. Предприниматель задекларировал посылку как запчасть для садовой техники, однако сотрудники столичного УФСБ успели ее перехватить до пересечения границы. Отмечается, что статья, вменяемая Ганже, может быть заменена на более тяжкую. Все дело в том, что россиянин специально попытался скрыть запланированное преступление от органов контроля, что может расцениваться как «нанесение ущерба обороноспособности России и конкурентоспособности страны на рынке поставщиков военной техники, создание угрозы безопасности в военной научно-технической сфере».