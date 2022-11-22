WSJ: ЦРУ открыто сообщило о планах по вербовке россиян 23 ноября 2022 в 07:01 Размер текста - 17 + ЦРУ заявило, что они открыты для сотрудничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США собирается искать шпионов среди россиян, которые недовольны проведением спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу. «Мы ищем россиян, которые так же, как и мы, выступают против спецоперации РФ. Мы открыты для сотрудничества с ними», — передает The Wall Street Journal слова замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу. Ранее URA.RU писало, что в России нашли 59 журналистов, завербованных Великобританией. Также в расследовании фигурируют имена корреспондентов зарубежных СМИ. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США собирается искать шпионов среди россиян, которые недовольны проведением спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу. «Мы ищем россиян, которые так же, как и мы, выступают против спецоперации РФ. Мы открыты для сотрудничества с ними», — передает The Wall Street Journal слова замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу. Ранее URA.RU писало, что в России нашли 59 журналистов, завербованных Великобританией. Также в расследовании фигурируют имена корреспондентов зарубежных СМИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям