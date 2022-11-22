22 ноября 2022

WSJ: ЦРУ открыто сообщило о планах по вербовке россиян

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ЦРУ заявило, что они открыты для сотрудничества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США собирается искать шпионов среди россиян, которые недовольны проведением спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу.

«Мы ищем россиян, которые так же, как и мы, выступают против спецоперации РФ. Мы открыты для сотрудничества с ними», — передает The Wall Street Journal слова замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.

Ранее URA.RU писало, что в России нашли 59 журналистов, завербованных Великобританией. Также в расследовании фигурируют имена корреспондентов зарубежных СМИ.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США собирается искать шпионов среди россиян, которые недовольны проведением спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу. «Мы ищем россиян, которые так же, как и мы, выступают против спецоперации РФ. Мы открыты для сотрудничества с ними», — передает The Wall Street Journal слова замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу. Ранее URA.RU писало, что в России нашли 59 журналистов, завербованных Великобританией. Также в расследовании фигурируют имена корреспондентов зарубежных СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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