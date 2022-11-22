Под Челябинском продают землю под элитный поселок

Земля находится рядом с поселком Европейский в Сосновском районе Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Челябинском продают 14 гектаров земли под строительство элитного поселка. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продам землю в границах земель поселения, 14 га рядом поселок Европейский и магазин „Звездный“, отличное место под строительство малоэтажных и многоэтажных домов. Цена за 1 га — 5 млн рублей», — сказано в объявлении о продаже на «Авито».

По информации, которую указал продавец, участок расположен по адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок Красное Поле, поселок Европейский. Расстояние до центра Челябинска составляет 15 км. Также автор объявления предлагает «интересные предложения по рассрочке».

Недавно на том же сайте предлагали участок в центре Челябинска под новостройку. Также в городе предлагали участок под зону отдыха за 1 млрд рублей.