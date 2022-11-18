На месте будущего дома находится пустырь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Собственник выставил на продажу земельный участок под строительство многоквартирного дома в центре Челябинска. Продавец просит за него 30 миллионов рублей.

«Земельный участок под строительство многоквартирного дома. Общая площадь — 8 тысяч квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Участок расположен на улице Клары Цеткин, 70А. Пока там находится пустырь. Причины продажи земли в объявлении не указаны.

Ранее сообщалось, что стоимость жилья в новостройках Челябинска с начала года выросла на 39%. Это самый высокий показатель в России. Также Челябинская область вошла в топ регионов России по количеству новостроек.