18 ноября 2022

В центре Челябинска продается участок под новостройку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вырубка парка на пересечении улиц Республики и Пермякова. Тюмень , пустырь, пни
На месте будущего дома находится пустырь Фото:

Собственник выставил на продажу земельный участок под строительство многоквартирного дома в центре Челябинска. Продавец просит за него 30 миллионов рублей.

«Земельный участок под строительство многоквартирного дома. Общая площадь — 8 тысяч квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Участок расположен на улице Клары Цеткин, 70А. Пока там находится пустырь. Причины продажи земли в объявлении не указаны.

Ранее сообщалось, что стоимость жилья в новостройках Челябинска с начала года выросла на 39%. Это самый высокий показатель в России. Также Челябинская область вошла в топ регионов России по количеству новостроек.

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Собственник выставил на продажу земельный участок под строительство многоквартирного дома в центре Челябинска. Продавец просит за него 30 миллионов рублей. «Земельный участок под строительство многоквартирного дома. Общая площадь — 8 тысяч квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Участок расположен на улице Клары Цеткин, 70А. Пока там находится пустырь. Причины продажи земли в объявлении не указаны. Ранее сообщалось, что стоимость жилья в новостройках Челябинска с начала года выросла на 39%. Это самый высокий показатель в России. Также Челябинская область вошла в топ регионов России по количеству новостроек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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