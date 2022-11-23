«Известия» назвали удочки мошенников при обмане с ЖКХ

«Известия»: мошенники обманывают жильцов при проверке счетчиков
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Мошенники могут предложить заменить исправный счетчик на новый Фото:

Мошенники могут обмануть жильцов при замене или поверке счетчиков. Об этом сообщила зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Светлана Разворотнева.

«Как правило, мошенники звонят или пишут от имени официальных организаций или используют в названиях термины, которые позволяют предположить, что они городская или государственная организация (например, „городская компания по водоснабжению“). Достаточно часто представляются как уполномоченные от УК», — цитируют «Известия» Разворотневу.

По ее словам, чаще всего злоумышленники не завышают расценки, а предлагают ненужные услуги. Например, заменить исправный счетчик на новый или провести поверку, когда срок еще не подошел. Часто «поверку» преподносят в объявлениях как комплексную проверку труб и водоснабжения. Затем мошенники предлагают установить системы фильтрации воды, отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов.

Юрист и председатель Московского жилищного союза Константин Крохин рассказал, что аферисты побрасывают рекламы в почтовые ящики. Жильцы иногда сообщали, что им порекомендовали мошенников муниципальные учреждения, которые оказывают услуги в сфере ЖКХ, отметил он.

В России с 1 ноября изменились правила поверки счетчиков. Согласно новому стандарту, у проверяющих организаций должна быть аккредитация и документация с описанием процедуры.

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Мошенники могут обмануть жильцов при замене или поверке счетчиков. Об этом сообщила зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Светлана Разворотнева. «Как правило, мошенники звонят или пишут от имени официальных организаций или используют в названиях термины, которые позволяют предположить, что они городская или государственная организация (например, „городская компания по водоснабжению“). Достаточно часто представляются как уполномоченные от УК», — цитируют «Известия» Разворотневу. По ее словам, чаще всего злоумышленники не завышают расценки, а предлагают ненужные услуги. Например, заменить исправный счетчик на новый или провести поверку, когда срок еще не подошел. Часто «поверку» преподносят в объявлениях как комплексную проверку труб и водоснабжения. Затем мошенники предлагают установить системы фильтрации воды, отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов. Юрист и председатель Московского жилищного союза Константин Крохин рассказал, что аферисты побрасывают рекламы в почтовые ящики. Жильцы иногда сообщали, что им порекомендовали мошенников муниципальные учреждения, которые оказывают услуги в сфере ЖКХ, отметил он. В России с 1 ноября изменились правила поверки счетчиков. Согласно новому стандарту, у проверяющих организаций должна быть аккредитация и документация с описанием процедуры.
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