«Известия» назвали удочки мошенников при обмане с ЖКХ

«Известия»: мошенники обманывают жильцов при проверке счетчиков

Мошенники могут предложить заменить исправный счетчик на новый Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мошенники могут обмануть жильцов при замене или поверке счетчиков. Об этом сообщила зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Светлана Разворотнева.

«Как правило, мошенники звонят или пишут от имени официальных организаций или используют в названиях термины, которые позволяют предположить, что они городская или государственная организация (например, „городская компания по водоснабжению“). Достаточно часто представляются как уполномоченные от УК», — цитируют «Известия» Разворотневу.

По ее словам, чаще всего злоумышленники не завышают расценки, а предлагают ненужные услуги. Например, заменить исправный счетчик на новый или провести поверку, когда срок еще не подошел. Часто «поверку» преподносят в объявлениях как комплексную проверку труб и водоснабжения. Затем мошенники предлагают установить системы фильтрации воды, отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов.

Юрист и председатель Московского жилищного союза Константин Крохин рассказал, что аферисты побрасывают рекламы в почтовые ящики. Жильцы иногда сообщали, что им порекомендовали мошенников муниципальные учреждения, которые оказывают услуги в сфере ЖКХ, отметил он.

В России с 1 ноября изменились правила поверки счетчиков. Согласно новому стандарту, у проверяющих организаций должна быть аккредитация и документация с описанием процедуры.