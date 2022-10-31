В Китае уличили США в стремлении нажиться на энергокризисе в ЕС

01 ноября 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

В Китае считают, что США решили воспользоваться кризисом в ЕС, чтобы получить из этого максимальную прибыль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вашингтон стремится воспользоваться энергетическим кризисом в Евросоюзе, чтобы извлечь из этого максимальную прибыль. Так считает официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики «Синьхуа». «Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо „союзника“, европейцы забеспокоились и вознегодовали», — пишет СМИ. По информации издания, США воспользовались тем, что ЕС ввел санкции против России, после чего потерпел тяжелое поражение. Отмечается, что нехватка энергоресурсов в ЕС привела к росту себестоимости производства, резкому скачку цен, упадку предпринимательской деятельности и снижению уровня жизни населения. США эта ситуация показалась выгодной, поэтому американские политики принялись продавать в регион энергоносители по завышенным ценам, а также стали переманивать к себе европейские компании. Ранее американская газета New York Post заявила, что президент США Джо Байден ведет свою страну к энергетическому кошмару. В статье говорилось о его решении заморозить нефтяные и газовые лизинги. Издание писало, что в то время, как Европа готовится к нехватке энергии и суровой зиме, Байден ведет свою страну к той же участи.

Вашингтон стремится воспользоваться энергетическим кризисом в Евросоюзе, чтобы извлечь из этого максимальную прибыль. Так считает официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики «Синьхуа». «Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо „союзника“, европейцы забеспокоились и вознегодовали», — пишет СМИ. По информации издания, США воспользовались тем, что ЕС ввел санкции против России, после чего потерпел тяжелое поражение. Отмечается, что нехватка энергоресурсов в ЕС привела к росту себестоимости производства, резкому скачку цен, упадку предпринимательской деятельности и снижению уровня жизни населения. США эта ситуация показалась выгодной, поэтому американские политики принялись продавать в регион энергоносители по завышенным ценам, а также стали переманивать к себе европейские компании. Ранее американская газета New York Post заявила, что президент США Джо Байден ведет свою страну к энергетическому кошмару. В статье говорилось о его решении заморозить нефтяные и газовые лизинги. Издание писало, что в то время, как Европа готовится к нехватке энергии и суровой зиме, Байден ведет свою страну к той же участи.