Аналитики раскрыли, когда свердловчанам выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

Head Hunter: свердловчанам выгоднее всего брать отпуск в 2023 году в августе, марте и октябре

С точки зрения денег выгоднее всего брать отпуска в те месяцы, где больше всего рабочих дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В Свердловской области в 2023 году это август, март и октябрь, сообщили URA.RU авторы исследования — компания Head Hunter.

«Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня)», — рассказали аналитики.

Наименее выгодно идти в отпуск в январе, когда будет всего 17 рабочих дней, и в феврале — 18 рабочих дней. Это объясняется особенностями расчета отпускных — сначала бухгалтер выясняет средний дневной заработок, причем он считается по календарным, а не рабочим дням. Полученную сумму умножают на количество дней отпуска.

«Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три средних дневных заработка. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — поясняет юрист компании и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

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