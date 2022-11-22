Аналитики раскрыли, когда свердловчанам выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

Выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В Свердловской области в 2023 году это август, март и октябрь, сообщили URA.RU авторы исследования — компания Head Hunter.
«Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня)», — рассказали аналитики.
Наименее выгодно идти в отпуск в январе, когда будет всего 17 рабочих дней, и в феврале — 18 рабочих дней. Это объясняется особенностями расчета отпускных — сначала бухгалтер выясняет средний дневной заработок, причем он считается по календарным, а не рабочим дням. Полученную сумму умножают на количество дней отпуска.
«Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три средних дневных заработка. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — поясняет юрист компании и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Ранее партия ЛДПР предложила сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Госдума планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ» в декабре.
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Выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В Свердловской области в 2023 году это август, март и октябрь, сообщили URA.RU авторы исследования — компания Head Hunter. «Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня)», — рассказали аналитики. Наименее выгодно идти в отпуск в январе, когда будет всего 17 рабочих дней, и в феврале — 18 рабочих дней. Это объясняется особенностями расчета отпускных — сначала бухгалтер выясняет средний дневной заработок, причем он считается по календарным, а не рабочим дням. Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. «Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три средних дневных заработка. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — поясняет юрист компании и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Ранее партия ЛДПР предложила сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Госдума планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ» в декабре.