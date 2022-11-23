Число пострадавших после взрывов в Иерусалиме увеличилось

Взрывы в Иерусалиме произошли в двух разных местах
В результате взрывов на автобусной станции и на одном из перекрестков Иерусалима (Израиль) увеличилось число пострадавших. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.
«В результате двух взрывов на автобусных остановках в городе пострадали 14 человек», — сообщает радио. Уточняется, что двое из них находятся в критическом состоянии.
23 ноября возле центральной автобусной станции и на перекрестке Рамот в Иерусалиме произошли взрывы. Радиостанция изначально сообщала о семи пострадавших в результате происшествия. Как сообщает Kan, по предварительным данным, взрыв произошел в результате активации дистанционных бомб, находящихся в сумках.
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