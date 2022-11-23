Число пострадавших после взрывов в Иерусалиме увеличилось

23 ноября 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Взрывы в Иерусалиме произошли в двух разных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате взрывов на автобусной станции и на одном из перекрестков Иерусалима (Израиль) увеличилось число пострадавших. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan. «В результате двух взрывов на автобусных остановках в городе пострадали 14 человек», — сообщает радио. Уточняется, что двое из них находятся в критическом состоянии. 23 ноября возле центральной автобусной станции и на перекрестке Рамот в Иерусалиме произошли взрывы. Радиостанция изначально сообщала о семи пострадавших в результате происшествия. Как сообщает Kan, по предварительным данным, взрыв произошел в результате активации дистанционных бомб, находящихся в сумках.

В результате взрывов на автобусной станции и на одном из перекрестков Иерусалима (Израиль) увеличилось число пострадавших. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan. «В результате двух взрывов на автобусных остановках в городе пострадали 14 человек», — сообщает радио. Уточняется, что двое из них находятся в критическом состоянии. 23 ноября возле центральной автобусной станции и на перекрестке Рамот в Иерусалиме произошли взрывы. Радиостанция изначально сообщала о семи пострадавших в результате происшествия. Как сообщает Kan, по предварительным данным, взрыв произошел в результате активации дистанционных бомб, находящихся в сумках.