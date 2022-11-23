Число пострадавших после взрывов в Иерусалиме увеличилось

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Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Взрывы в Иерусалиме произошли в двух разных местах Фото:

В результате взрывов на автобусной станции и на одном из перекрестков Иерусалима (Израиль) увеличилось число пострадавших. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.

«В результате двух взрывов на автобусных остановках в городе пострадали 14 человек», — сообщает радио. Уточняется, что двое из них находятся в критическом состоянии.

23 ноября возле центральной автобусной станции и на перекрестке Рамот в Иерусалиме произошли взрывы. Радиостанция изначально сообщала о семи пострадавших в результате происшествия. Как сообщает Kan, по предварительным данным, взрыв произошел в результате активации дистанционных бомб, находящихся в сумках.

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В результате взрывов на автобусной станции и на одном из перекрестков Иерусалима (Израиль) увеличилось число пострадавших. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan. «В результате двух взрывов на автобусных остановках в городе пострадали 14 человек», — сообщает радио. Уточняется, что двое из них находятся в критическом состоянии. 23 ноября возле центральной автобусной станции и на перекрестке Рамот в Иерусалиме произошли взрывы. Радиостанция изначально сообщала о семи пострадавших в результате происшествия. Как сообщает Kan, по предварительным данным, взрыв произошел в результате активации дистанционных бомб, находящихся в сумках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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