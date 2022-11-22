Сергей Колесник покинул администрацию Калининского района, где проработал больше 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник покинул свой пост, который занимал с 2011 года. Его отставку утвердили 23 ноября депутаты районного собрания, передает с места событий корреспондент URA.RU. Руководить муниципалитетом до выборов нового главы будет заместитель, Владимир Шамне.

Как прозвучало на заседании, Колесник уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Где именно будет он работать, не было сказано. Депутаты приняли его отставку и внесли кандидатуру Шамне на пост и. о. главы.

Представители фракции «Справедливой России» предложили поставить и. о. главы района замглавы Ирину Матвееву. Спикер райсовета Вячеслав Некрасов заявил, что существует режим секретности, форма допуска на такие должности. Такого допуска у Матвеевой нет, но есть у Шамне. Денис Лапотышкин, который представляет райсовет в гордуме, заявил, что с Шамне выстроены хорошие отношения у депутатского корпуса.

«Я очень надеюсь, что Владимир Валентинович (Шамне — ред.) именно тот человек, который соответствуем всем вашим критериям. И вы не будете вставлять ему палки в колеса», — обратилась к депутатам присутствующая на заседании мэр Челябинска Наталья Котова.

В результате на временное наделение Шамне полномочиями главы района проголосовало большинство депутатов. Четыре депутата-эсера воздержались.

Шамне занял пост замглавы мэрии Челябинска в августе 2019 года. В начале ноября 2022 года с ним расторгли контракт в связи с переходом в администрацию Калининского района областного центра. Временно заменил Шамне в мэрии Челябинска начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин.

Большинством голосов и. о. калининского главы утвержден Владимир Шамне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При голосовании воздержались лишь четыре эсера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU