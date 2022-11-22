22 ноября 2022
21 ноября 2022

В ЯНАО педагога школы-интерната уволят из-за гибели ученика

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновница, заседание, женские руки
Должностные лица получили взыскания за происшествие в школе Фото:

Департамент образования завершил проверку в школе-интернате Тазовского района ЯНАО, в которой ученик совершил суицид. Как сообщили URA.RU в ведомстве, к допустившим нарушения сотрудникам приняты меры, а одного преподавателя рекомендовали уволить.

«Завершены проверки по факту суицида в школе-интернате Тазовского района. Приняты меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим нарушения. Педагога, грубо нарушившего должностные обязанности, рекомендовано уволить», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в школе-интернате Тазовского района погиб ребенок. После случившегося власти начали проверку образовательного блока района.

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Департамент образования завершил проверку в школе-интернате Тазовского района ЯНАО, в которой ученик совершил суицид. Как сообщили URA.RU в ведомстве, к допустившим нарушения сотрудникам приняты меры, а одного преподавателя рекомендовали уволить. «Завершены проверки по факту суицида в школе-интернате Тазовского района. Приняты меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим нарушения. Педагога, грубо нарушившего должностные обязанности, рекомендовано уволить», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в школе-интернате Тазовского района погиб ребенок. После случившегося власти начали проверку образовательного блока района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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