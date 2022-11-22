В ЯНАО педагога школы-интерната уволят из-за гибели ученика

Департамент образования завершил проверку в школе-интернате Тазовского района ЯНАО, в которой ученик совершил суицид. Как сообщили URA.RU в ведомстве, к допустившим нарушения сотрудникам приняты меры, а одного преподавателя рекомендовали уволить.
«Завершены проверки по факту суицида в школе-интернате Тазовского района. Приняты меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим нарушения. Педагога, грубо нарушившего должностные обязанности, рекомендовано уволить», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в школе-интернате Тазовского района погиб ребенок. После случившегося власти начали проверку образовательного блока района.
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