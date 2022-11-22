22 ноября 2022

Пермяк, нажившийся на стрельбе в ПГНИУ, вернул часть похищенного

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В Перми начался суд над получившим компенсацию из-за стрельбы в ПГНИУ Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Бывший студент Пермского госуниверситета Александр Калинин, обманом получивший 500 тысяч рублей после стрельбы в вузе, признал свою вину, а показания будет давать в конце судебного следствия. Между тем в Ленинском районном суде, где идет процесс над Калининым, представитель минсоцразвития Прикамья Мария Веселкова сообщила, что он вернул часть полученной компенсации.

«Обвиняемый вернул 200 тысяч в федеральный бюджет и 100 тысяч в городской бюджет», — сообщила Веселкова. Всего бывший студент ранее получил 500 тысяч рублей.

В день, когда Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете, Калинина не было на территории учебного заведения. Узнав из СМИ о произошедшем, молодой человек обратился в городскую поликлинику №2, где врачу сказал, что получил ушиб стопы после прыжка из окна аудитории во время нападения. Он был включен в список пострадавших и получил 500 тысяч рублей.

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Бывший студент Пермского госуниверситета Александр Калинин, обманом получивший 500 тысяч рублей после стрельбы в вузе, признал свою вину, а показания будет давать в конце судебного следствия. Между тем в Ленинском районном суде, где идет процесс над Калининым, представитель минсоцразвития Прикамья Мария Веселкова сообщила, что он вернул часть полученной компенсации. «Обвиняемый вернул 200 тысяч в федеральный бюджет и 100 тысяч в городской бюджет», — сообщила Веселкова. Всего бывший студент ранее получил 500 тысяч рублей. В день, когда Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете, Калинина не было на территории учебного заведения. Узнав из СМИ о произошедшем, молодой человек обратился в городскую поликлинику №2, где врачу сказал, что получил ушиб стопы после прыжка из окна аудитории во время нападения. Он был включен в список пострадавших и получил 500 тысяч рублей.
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